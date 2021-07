Schwartz Public Relations kommuniziert für tenfold

München, 08. Juli 2021 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt mit der tenfold Software GmbH einen neuen Kunden im Bereich IT-Security. Das Unternehmen mit Sitz in Wien, Österreich, unterstützt mittelständische Organisationen mit seiner gleichnamigen Software „tenfold“ dabei, ihre IT-Zugriffsrechte richtig einzustellen und die Vergabe von Zugriffsrechten besser nachzuvollziehen. Damit wird die IT-Sicherheit innerhalb von Organisationen verbessert. Mit über 1.000 aktiven Installationen gehört tenfold zu den führenden Anbietern im DACH-Gebiet. Zu den Märkten zählen darüber hinaus Großbritannien und Nordamerika.

Die Aufgabe von Schwartz PR besteht im ersten Schritt darin, die Sichtbarkeit des Unternehmens und der Produktlösung von tenfold im Kernmarkt DACH durch strategische Kommunikation an die relevanten Zielgruppen weiter zu erhöhen. Dabei steht unter anderem die Aufklärung zur Bedeutsamkeit von IT-Berechtigungen und Datenschutz im mittelständischen Umfeld, insbesondere im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen, im Fokus der Kommunikation.

„Wir freuen uns, dass wir tenfold mit unserer langjährigen Expertise im Bereich IT-Sicherheit, Identity Access Management und Datensicherheit überzeugen konnten“, so Christoph Schwartz, Gründer und Inhaber von Schwartz Public Relations. „Das Thema Datenschutz ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Unternehmen jeglicher Größe benötigen hier effiziente, unkomplizierte Lösungen. Gemeinsam mit tenfold wollen wir die öffentliche Aufmerksamkeit verstärkt auf dieses Thema lenken. Dabei setzen wir auf langjährige Erfahrung und ein etabliertes Netzwerk an Influencer- und Medienkontakten.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

