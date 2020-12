Schutzmasken und Gesichtsmasken

Der Mund- und Nasenschutz begleitet uns schon eine ganze Weile in unserem Alltag. Hautirritationen und Rötungen können die Folge des Tragens einer Schutzmaske sein. Wie können Gesichtsmasken Abhilfe schaffen?

“Maskne”, die Wortneuschöpfung des Jahres. Der Begriff ist ein Zusammenschluss aus den Worten Maske und Akne. Hautprobleme durch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sind vielen Menschen bekannt. Das Tragen einer Schutzmaske kann zu Hautirritationen und vermehrtem Auftreten von Rötungen und Ekzemen im Gesicht führen.

Schmutz und Feuchtigkeit unter der Schutzmaske sorgen für Pickel. Die Feuchtigkeit unter der Schutzmaske ist das perfekte Klima für Keime. Der Stoff dieser Schutzmasken reibt an der Haut und führt nach einiger Zeit zu Irritationen. Was kann dagegen unternommen werden?

Das Stichwort sind kosmetische Gesichtsmasken. Kosmetische Masken bekämpfen nicht nur Müdigkeitserscheinungen und Anzeichen von Hautalterung. Sie sorgen auch dafür, dass sich die Haut entspannt und das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Die hochintensiven Wirkstoffe kosmetischer Gesichtsmasken versorgen die oberen Hautschichten mit Feuchtigkeit und reduzieren Irritationen. Sie verleihen ihr Schutz und ein ebenmäßiges Hautbild.

Die hocheffektiven und glättenden Gesichtsmasken von Medical Beauty Research finden Sie im Anadore Kosmetik Online Shop und halten genau diese Versprechen. Die Inhaltsstoffe dieser kosmetischen Masken wirken ausgeglichen und beruhigend auf die Haut. Spannkraft und Elastizität der oberen Hautschichten werden verbessert und die Haut langanhaltend beruhigt.

Auch wenn die alltägliche Schutzmaske für Irritationen und verschlechterte Haut sorgt, gibt es eine passende Lösung. Die kosmetische Masken bringen Abhilfe. Die Verwendung einer Gesichtsmaske kann schnelle Ergebnisse zeigen und rasch das Problem der Hautirritationen beheben.

Entdecken Sie bei Anadore Kosmetik die Welt der Masken, weil Ihre Haut das Beste verdient.

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden in ihrem angeschlossenen Kosmetikstudio. Unter Leitung von Frau Anna Rajski, wenden ihre Kosmetikerinnen viele der im Onlineshop angebotenen Produkte mit besten Ergebnissen bei ihren Kunden in der Kabine an. Somit greifen sie auf einen reichen, jahrelangen Erfahrungsschatz zurück, den sie durch fachliche Beratung an ihre Kunden weitergeben.

