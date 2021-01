ISMS-Zertifizierung von oneresource ag: Sicherstellung von nachvollziehbaren Best Practice Prozessen

Wil im Januar 2021 – Ohne Bremsspuren setzt die oneresource ag ihren Erfolgskurs fort und gewährleistet den Kunden mit der erfolgreichen Zertifizierung ihres Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach ISO/IEC 27001:2013 die

Sicherstellung von nachvollziehbaren Best Practice Prozessen und Schutz der Daten auf höchst möglichem Niveau. Zielsetzung ist es, Qualität, Zuverlässigkeit und eine qualifizierte Sicherheit in den Prozessen zu schaffen. Lesen Sie alles darüber und entdecken neue Perspektiven: https://oneresource.com/erfolgreiche-isms-zertifizierung-nach-iso-iec-270012013/

ISO/IEC 27001:2013 ist ein weltweit angewendeter Standard für die Zertifizierung eines ISMS. ISMS ist ein Meilenstein im kontinuierlichen Verbesserungsprozess von oneresource. Das Zertifikat wurde am 08.09.2020 ausgestellt. Die Informationssicherheit von oneresource ag basiert auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Die ISMS-Zertifizierung besticht durch systematische Minimierung von Sicherheitsrisiken, was Informationen vor unbefugtem Zugriff schützt und unautorisierte Modifikation verhindert. Informationen sind aber zum gewünschten Zeitpunkt abrufbar. Das ISMS-Zertifikat ermöglicht oneresource, potenzielle Risiken innerhalb der Organisation mittels Richtlinien gezielt zu reduzieren. Zuständigkeitsbereiche und Aufgabengebiete liegen im Detail vor, so dass die Kommunikation zwischen allen Beteiligten erleichtert wird: https://oneresource.com/erfolgreiche-isms-zertifizierung-nach-iso-iec-270012013/

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema:

“Unser Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) umfasst das gesamte Unternehmen mit allen Business Units – Business Consulting, SAP Solution Consulting, Logistics, HCM – sowie alle Themen rund um SAP S/4HANA, Best Practice. Mit oneresource als ISO/IEC 27001 zertifiziertem Partner haben unsere Kunden die Gewissheit, dass Informationssicherheit und Datenschutz im Unternehmen gelebt wird.”

Die Erfolgsstory von oneresource geht weiter und oneresource behauptet sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Die Firma wurde 2012 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter in der Digitalisierung entwickelt. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der Digitalisierung und hat keine Kompromisse beim Schutz der Daten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

oneresource ag

Herr Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

fon ..: +41 71 950 55 55

web ..: https://oneresource.com

email : info@oneresource.com

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‘mehr als Sie erwarten…’. Als strategischer Partner und “Value Added Reseller” von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

Pressekontakt:

oneresource ag

Herr Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

fon ..: +41 71 950 55 55

web ..: https://oneresource.com

email : info@oneresource.com