Schultheiß Projektentwicklung AG kauft Grundstück in Nürnberg-Röthenbach

Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat ein Grundstück im Nürnberger Bezirk Röthenbach-West erworben. Nach derzeitigem Stand wird auf dem Anwesend ein Mehrfamilienhaus mit fünf Eigentumswohnungen sowie zwei Doppelhaushälften entstehen. Damit soll hier in der Wörnitzstraße bald das zweite Bauprojekt des fränkischen Bauträgers an den Start gehen.

Details zum Projekt

Nach aktuellem Stand sind ein Mehrfamilienhaus mit fünf Eigentumswohnungen sowie zwei Doppelhaushälften geplant. Beide Gebäude werden neben einem Keller über zwei Vollgeschosse (Erdgeschoss und Obergeschoss) sowie ein Dachgeschoss verfügen. Das Mehrfamilienhaus wird im nordwestlichen Bereich des Anwesens entstehen und direkt an die bestehende Doppelhaushälfte des Nachbargrundstücks angebaut werden. Die beiden Doppelhaushälften mit eigenem Garten finden ihren Platz im südöstlichen Teil des Grundstücks und werden über die Gebsattlerstraße zugänglich sein.

Bevorzugte Lage am Nürnberger Stadtrand

Neben seiner grünen Aufmachung punktet Nürnberg-Röthenbach im Südwesten der Stadt mit einer hervorragenden Infrastruktur und Top Anbindung. Gegenüber des Wohnensembles in der Wörnitzstraße 53 befindet sich die Haltestelle Nürnberg-Stein. Von hier aus erreichen Sie den Nürnberger Hauptbahnhof in weniger als 10 Minuten. Die U-Bahn-Haltestelle Röthenbach mit Busanbindung liegt in entgegengesetzter Richtung nur 10 Gehminuten entfernt. Dank Supermärkten, Apotheken und Co. ist alles für den täglichen Bedarf im direkten Umkreis. Naturfreunde haben mit dem nahegelegenen Naturschutzgebiet Hainberg ein 200 Hektar großes Gelände zum Auspowern praktisch vor der Haustür.

Interessenten können sich vormerken lassen

Wann weitere Details zum Bauvorhaben folgen und der Verkauf der Wohnungen und Doppelhaushälften startet, ist noch nicht bekannt. Interessenten können sich vormerken lassen, um Neuigkeiten zum Bauprojekt als Erste zu erfahren.

E-Mail: verkauf[at]schultheiss-projekt.de

Telefon: 0911 / 93425 – 333

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Merhfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbaus spezialisiert und deckt mit ihren rund 130 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartner jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer.

