schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen bei Hamburg

Damen- und Herrenschuhe in großen Größen bei schuhplus im Ohland-Park

Damen- und Herrenschuhe in großen Größen zu finden ist bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park überhaupt kein Problem. Der XXL-Schuhhändler vertreibt Schuhe für Damen in den Größen 42 bis 46 und für Herren in den Größen 46 bis 54. Auf 600 qm kann man in der Metropolregion Hamburg ein Paradies an übergroßen Schuhen erleben. Vom Stiefel bis zur Pantolette bleiben keine Wünsche offen.

Damenschuhe in Übergrößen in großer Auswahl

Modische und schicke Damenschuhe in Übergrößen zu finden war lange eine Herausforderung. Doch dank schuhplus im Kaltenkirchener Ohland-Park sind diese Zeiten endgültig vorbei! Hochwertige und vor allem auch trendige Schuhen in XXL sind hier erhältlich, ohne dass Frau irgendwelche Abstriche machen muss. Im Sortiment sind unter anderem Pumps passend zu einem Rock oder Kleid, coole Sneaker für die Freizeit, elegante Halbschuhe oder Stiefeletten fürs Büro oder auch Zehentrenner für den Strandurlaub. High Heels oder Stiefeletten, Slipper oder Brautschuhe runden das breit gefächerte Sortiment vom Übergrößenhändler in Schleswig-Holstein ab.

Herrenschuhe in Übergrößen mit allumfassender Kollektion

Bei schuhplus in Kaltenkirchen erwartet den anspruchsvollen Herren ein äußerst umfangreiches Sortiment hochwertiger Herrenschuhe in Übergrößen. Mit den Schuhgrößen von 46 bis 54 finden Männer mit großen Füßen hier alles, was das Herz begehrt. Ob nun klassische Halbschuhe, stylishe Sneaker, sportive Freizeitschuhe oder bequeme Slipper. Auch Sandalen, Chelsea-Boots oder Hausschuhe gehören in das große Portfolio des XXL-Fachgeschäftes in Kaltenkirchen. Vom Casual- bis hin zum Business-Look bietet schuhplus eine fantastische Auswahl an Schuhen, die jeder Mann zu seinem perfekten Outfit benötigt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

