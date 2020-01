Schuhplus – Chef Kay Zimmer ordert die ersten Kollektionen für Herbst/Winter 2020/2021

Damenstiefel in Übergrößen für den individuellen Look

Der nächste Herbst kommt bestimmt. Die Tage werden kürzer und die Füße kälter. Der Chef von schuhplus – Schuhe in Übergrößen Kay Zimmer denkt schon jetzt an diese Zeit und ordert bereits unter anderem die neueste Stiefelmode für Herbst/Winter 2020/2021. Die Weitschaftstiefel werden zu einem absoluten Must-Have für die stilbewusste Frau. Diese Damenstiefel werden in den Größen 42 – 46 angeboten und verleihen jedem individuellen Outfit einen eleganten oder auch sportlichen Look.

Urbane Damenstiefel in Übergröße von schuhplus

Auch in Weitschaftstiefeln will Frau sich wohlfühlen. Hierfür ist insbesondere die Beschaffenheit der Sohle sowie des Futters entscheidend. Beides ist hier von allerbester Qualität. Die neue Kollektion, vorgestellt von Matthias Thies, garantiert ein gesteigertes Wohlbefinden und sorgt für ein feminines Gefühl. Selbst bei etwas milderen Temperaturen sind diese Stiefel stilvoll und angenehm zu tragen.

Herbstliche Weitschaftstiefel für Damen in Übergrößen

Schicke Designs, die das weibliche Schuhherz erweichen lassen, sind ab Ende August/Anfang September in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen und Sedelsberg und natürlich im Webshop erhältlich. Das Sortiment reicht von coolen Boots bis hin zu gefütterten Stiefeletten, die den Damenfuss warmhalten und dabei absolut schick aussehen. Ob blau, braun oder gar grün: ein Spaziergang durch die herbstliche Idylle wird zu einem wahren Genuss. Die einzigartige Kombination aus Qualität, Design und Komfort zugleich werden die Damen begeistern.

Auch neu bestellt: Ausgefallene Hausschuhe in Übergröße bei schuhplus

Das schöne Gefühl nach einem langen Tag endlich die Schuhe ausziehen zu können und in bequeme Hausschuhe zu schlüpfen – unbezahlbar. Deswegen setzt schuhplus – Chef Kay Zimmer in diesem Jahr auf ganz neue und vor allem ausgefallene Hausschuhe. Die coolen Filzpantoletten sind in abgefahrenen Farben und unterschiedlichen Drucken versehen, als auch mit einer Gummisohle, die „Briefkasten-tauglich“ ist. Das heißt, sie sind nicht nur rutschfest auf Laminat und Fliesen, sondern auch für einen kurzen Weg nach draußen geeignet. Zusätzlich gilt: Gemütlichkeit pur! Hausschuhe in Übergrößen steigern das Wohlbefinden bei höchster Qualität. Die Damen dürfen also gespannt sein, was der Herbst so bringt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

