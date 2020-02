schuhplus bietet attraktive Damenschuhe in Übergrössen von 42 bis 46

Erstklassige Markenqualität bei schuhplus

Über lange Jahre hatten es Damen mit großen Füßen besonders schwer: Sie bekamen kaum Damenschuhe in Übergrössen, mussten sich also häufig bei den Herrenschuhen umschauen und waren dann meist auf Sportschuhe und sonstige sportlich geschnittene Modelle angewiesen. Schick aufzutreten mit Schuhen in Größe 42 und mehr war kaum möglich – es war wie bei sonstiger Kleidung: Kleider, Röcke und Hosen waren zu kurz oder die Damenwelt musste auf Herrenhosen ausweichen. Seit 2002 aber gibt es nun endlich Abhilfe: den Shop schuhplus, der Europas größtes Versandhaus für Damenschuhe in Übergrössen ist und eine wunderbare Modellvielfalt im Angebot hat. Die Internetseiten zeigen Hunderte von Schuhen bis Größe 46, die für jede Lebenslage unentbehrlich sind. Außerdem gibt es drei stationäre Geschäfte: In Dörverden im Landkreis Verden stehen 1100 Quadratmeter zur Verfügung, in Kaltenkirchen im Ohland-Park bei Hamburg 600 Quadratmeter und im Saterland im Landkreis Cloppenburg sind es am c-Port 800 Quadratmeter: genug Raum, um Schuhe aller Art zu präsentieren.

Die Markenhersteller für Schuhe haben sich darauf eingestellt, dass Frauen immer größer werden und dementsprechend größere Füße haben, für die Damenschuhe in Übergrössen benötigt werden; und zwar nicht nur ein bis zwei Paar, sondern für jeden denkbaren Anlass. Daher finden sich bei schuhplus bekannte Namen wie Adidas, Baboos, Gabor, Mustang, Rieker, Romika und Spring; und natürlich viele andere. Da die Damenwelt auch bei großen Füßen nach Schönheit und Qualität sucht, lassen die heutzutage angebotenen Modelle keine Wünsche mehr offen. Hier finden sich Damenschuhe in Übergrössen mit einer hochwertigen Verarbeitung, mit einer wunderbaren Farbenvielfalt, mit Accessoires und verspielten Details – eben alles, was ein kleinerer Schuh seit je her anzubieten hat.

Für jeden Anlass den richtigen Schuh vom Übergrößenhändler

Diese Vielfalt bereichert schnell die heimischen Schuhschränke, denn vom Aufstehen bis zum Schlafengehen brauchen Frauen jede Art von Schuh. Hausschuhe, Clogs und Badeschlappen stehen ebenso zur Verfügung wie Halbschuhe, Stiefel und Boots. Außerdem sind Sandalen, Sandaletten und Zehentrenner das ganze Jahr über gefragt, da viel gereist wird und die Damen für sonnige Strände rund um den Globus eine passende Garderobe benötigen; hier gehören Damenschuhe in Übergrössen ganz selbstverständlich dazu. Außerdem stehen Shoppingtouren, Partys und große Abendevents an, sodass vom schicken Straßenschuh bis zu High Heels alle Varianten gefragt sind. Ob Mokassin oder Schlittschuh, Pumps oder Slipper, all diese Varianten und mehr sind bei schuhplus erhältlich. Schuhe für Trekkingtouren, für den Sport und für Regentage oder Gartenarbeiten stehen ebenfalls bereit. Es lohnt sich also, für Damenschuhe in Übergrössen bei schuhplus vorbeizuschauen, ob im Internet oder in einem stationären Ladengeschäft.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

