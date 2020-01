Schuhe in Übergrößen bei schuhplus

Deutlich mehr Auswahl bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen

Beschäftigt man sich einmal näher mit der Entwicklung der Durchschnittsgröße von Mitteleuropäern in den letzten Jahrzehnten, so fällt schnell auf, dass diese sich kontinuierlich nach oben entwickelt. Ganz unabhängig davon woran dies liegen mag, führt mehr Körpergröße in der Regel ebenfalls zu größeren Füßen. Die Folge ist, dass immer mehr Menschen hierzulande und in ganz Europa Schuhe in Übergrössen benötigen. Das Dilemma dabei: Kaum ein Schuhhändler oder eine große Schuhhandels-Kette hat sich bisher auf diesen geänderten Umstand eingestellt. Übergroße Schuhe sind in deren Sortimenten leider noch viel zu oft eine Seltenheit. Dies führt dazu, dass Damen und Herren, denen „normale“ Größen nicht passen, stets zwischen wenigen verfügbaren Modellen wählen müssen, die zudem in den wenigsten Fällen aktuellen modischen Kriterien entsprechen. Fast sieht es so aus, als würden viele Schuhgeschäfte Schuhe in Übergrößen nur als notwendiges Übel ansehen und ihnen daher so wenig Platz wie möglich im eigenen Sortiment einräumen. Für die betroffenen Menschen ist diese Situation natürlich mehr als unbefriedigend.

Glücklicherweise gibt es ein Unternehmen, denen die Nöte von Menschen mit großen Füßen am Herzen liegen und die sich daher darauf spezialisiert haben, eben diesem Personenkreis eine breite Auswahl an Schuhen anzubieten, die sowohl modische als auch qualitative Kriterien erfüllen. Bestes Beispiel hierfür ist das Unternehmen schuhplus mit Sitz in Dörverden. Hierbei handelt es sich um Europas größten Versandhandel für Übergrössen Schuhe, der seinen Kunden beiderlei Geschlechts eine riesige Auswahl an übergroßen Schuhen in aktuellen Designs und ansprechender Qualität anbietet. Per bequemer und sicherer Onlinebestellung haben hier Kunden aus ganz Europa die Möglichkeit, Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 und Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54 zu kaufen. Aufgrund großer Lagerbestände sind alle angebotenen Schuhe zudem sofort oder zumindest kurzfristig verfügbar und werden direkt ins Haus geliefert. Qualitativ hochwertige Übergrössen Schuhe sind bei schuhplus für jeden Anlass und jeden modischen Geschmack erhältlich: Von Ballerinas bis Pumps, vom Sportschuh bis hin zum eleganten Business-Schnürschuh für den anspruchsvollen Herrn.

Auf Wunsch Beratung und Kauf vor Ort

Wer seine Schuhe vor dem Kauf lieber erst einmal anprobieren möchte, wird bei schuhplus ebenfalls nicht enttäuscht. Denn am Firmenstandort betreibt das Unternehmen ein Schuhgeschäft mit mehr als 1.100 qm Fläche. Dort wartet eine riesige Auswahl übergroßer Schuhe auf geneigte Damen und Herren. Auf Wunsch erfolgt zudem eine qualifizierte Kaufberatung durch kompetente Mitarbeiter. Aufgrund der breiten Auswahl und attraktiven Konditionen im Ladengeschäft von schuhplus lohnt sich selbst eine längere Anfahrt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

