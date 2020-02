Schuhe in Übergröße bei schuhplus in Kaltenkirchen

Im Ohland-Park bietet der Übergrößenhändler ein vielfältiges Sortiment

Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park ist für jeden etwas dabei. Eine vielfältige und einzigartige Produktpalette an Damen- und Herrenschuhen in großen Größen wird in diesem Geschäft dargeboten. Das Sortiment in Kaltenkirchen bei Hamburg lässt bei Kundinnen und Kunden, die Schuhe in Übergröße suchen, keine Wünsche offen.

Damenschuhe in Übergröße in Kaltenkirchen

Besonderen Anlässe benötigen besondere Schuhe. Im Shop von schuhplus in Kaltenkirchen kein Problem. Hier gibt es eine riesige Auswahl hochwertiger Schuhe für Damen in den Größen 42-46. Edle Pumps, stilvolle Ballerinas, trendige Sandaletten, luftige Zehentrenner oder bequeme Slipper- und Mokassin-Schuhe. Für die kältere Jahreszeit gibt es im Ohland-Park feminine Stiefeletten, angesagte Boots oder sportliche Halbschuhe, die sich perfekt für die Wintermonate eignen. Auch Funktionsschuhe wie Gummistiefel oder Badeschuhe sind erhältlich.

Schuhe in großen Größen für Herren im Ohland-Park

Herren, die nach Schuhen in großen Größen Ausschau halten, können bei schuhplus ebenso auf ein breites Sortiment an unterschiedlichsten Schuhen blicken. Ob für die Freizeit, zum Ausgehen, für Outdoor-Aktivitäten oder für die Arbeit – die Auswahl an Schuhwerken ist immens, fast alle erhältlich in den Größen 46-54. Wer nach leichten Schuhen für den Sommer sucht findet sportliche Sneaker, bequeme Zehentrenner, praktische Slipper oder hochwertige Clogs. Angesagte Halbschuhe, coole Boots und praktische Gummistiefel befinden sich im Kaltenkirchener Store ebenso wie moderne Herrenstiefel und viele weitere Kollektionen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.