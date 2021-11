Schrotthändler Bochum: Mit Schrott-Recycling lässt sich 80 % CO2 gegenüber der Verhüttung sparen

Schrottabholung Bochum Kostenlose Schrottentsorgung Schrotthändler mit viel Service Jetzt Ihren Klüngelskerl anrufen! Auch Aluminium ist bei der Neugewinnung sehr Rohstoff-intensiv – Schrott-Recycling entlastet somit die Umwelt nachhaltig

Überspitzt kann man behaupten: Das tägliche Geschäft der Schrottabholung Bochum ist ein effektiver Umweltschutz. Schließlich sorgt sie mit ihren Aktivitäten dafür, dass wichtige Rohstoffe der Kreislaufwirtschaft nicht verloren gehen. Schrott ist nicht gleich Schrott. Diese wertvollen Rohstoffe sind nicht nur in Metallschrott im Allgemeinen enthalten, sondern im Speziellen auch in Elektroschrott. Das Recycling von Elektroschrott ist relativ aufwändig.

Hier müssen nicht nur die einzelnen Rohstoffe separiert, sondern auch die Kunststoffteile entfernt und einer gesonderten Wiederaufbereitung zugeführt werden. Dennoch: Der Aufwand lohnt. Die Rohstoffe sind nicht nur in der Neugewinnung erheblich teurer als beim Schrott-Recycling, sie sind außerdem günstiger. Recycling bedeutet also neben Umweltschutz auch wirtschaftlichen Nutzen. Dem gegenüber steht das allgemein schlechte Image von Schrott, der als Platzräuber und wertlos verschrien ist. Nicht umsonst werden technische Billigproduktionen gern als „Schrott“ bezeichnet.

Die Schrottabholung Bochum arbeitet für die Kunden kostenlos

Es liegt in der Natur der Sache, dass für die Kunden der Schrottabholung Bochum der Raumgewinn und nicht das Schrott-Recycling im Fokus ihres Interesses steht. Deshalb bemüht sich die Schrottabholung Bochum, das Procedere möglichst simpel und am Bedarf des Kunden orientiert zu gestalten. Das bedeutet: Die Kunden rufen bei der Schrottabholung an und vereinbaren einen Termin. Zu diesem Termin kommt das Team der Schrottabholung zu ihren Kunden in Bochum, lädt zügig den Elektroschrott und alle sonstigen zu entsorgenden Gegenstände auf und verlässt die Kunden auch schon wieder, für die das Thema „Schrott“ in diesem Augenblick erledigt ist. Für die Schrottabholung Bochum dagegen beginnt an dieser Stelle erst die eigentliche Arbeit, denn der Schrott muss sortiert und von Giftstoffen getrennt werden, damit jede Schrottsorte einzeln entsorgt beziehungsweise den jeweiligen Anlagen für Schrott-Recycling zugeführt werden kann.

Auf diese Weise gelangen Altmetalle, Kunststoffe und alle sonstigen Bestandteile zurück in den Rohstoff-Kreislauf – in diesem Fall den zweiten Markt für Rohstoffe. Gefragt sind unter anderem Materialien wie NE-Metalle, Stahl, Aluminium, Eisen, Zink, Kupfer, Messing sowie Edelmetalle. Diese Materialien werden rege gehandelt, weshalb die Schrottabholung ihren Bochumer Kunden über die reine Schrottabholung hinaus bei entsprechenden Mengen auch den Ankauf von Schrott anbietet.

