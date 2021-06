Schrottentsorgung leicht gemacht durch Schrottankauf Duisburg, netter Nebenverdienst inklusive

Schrott, der im Keller vor sich hinrostet, ist in Duisburg bares Geld wert Wer noch unbrauchbaren Schrott sammelt oder sich über den zugemüllten Keller ärgert, kann in Duisburg umdenken und sich freuen. Ob Privat, Firma oder Institution, die Schrottabholung Duisburg befreit Duisburger und Duisburgerinnen von ihren angesammelten Altmetallen und bietet sogar noch gute Ankaufspreise dafür. Wenn man umgezogen ist, eine Sanierung hinter sich hat oder einen Hauskauf – was übrig bleibt, sind oftmals Berge an Schrott, Altmetalle, Buntschrott, Mischschrott, Kabelschrott. Das sind oftmals defekte Elektrogeräte, Maschinenteile, Rohre, Konstrukte, Garagentore, Fahrräder, Zäune, Blechhütten oder sonstige ausrangierte Dinge. Diese Metalle können in Reinform vorhanden sein, als Edelmetalle, wie Gold, Silber oder Palladium oder verbaut, wie Messing, Kupfer, Aluminium, Zinn, Zink, Blech, Stahl, mit Holz oder Kunststoff. Dieser Schrott ist kein Müll, sondern vielmehr hochgefragt im Produktionskreislauf als sekundärer Rohstoff. Metalle im Schrott sind aktuell ein wichtiger Bestandteil im Recyclingkreislauf Im Gegensatz zur Förderung und Verarbeitung von neuen Rohstoffen ist die Produktion mit sekundären Rohstoffen, aufbereiteten Altmetallen, bedeutend energiesparender und somit um ein Vielfaches günstiger. Außerdem ist bei dem Recycling von Schrott kein Qualitätsverlust zu befürchten. Altmetalle können immer wieder neu wiederaufbereitet, eingeschmolzen und neu verarbeitet werden ohne nennenswerte Verluste. Natürlich profitiert auch die Umwelt davon, dass sie nicht grenzenlos ausgebeutet wird, weil immer wieder neue Rohstoffe gefördert werden müssten. Diese Ressourcen sind schließlich nicht unendlich, wie wir inzwischen feststellen mussten. Rohstoffverknappung ist leider keine Utopie in weiter Ferne mehr, sondern aktuell schon spürbar. Eine Verknappung ist immer mit einer Verteuerung verbunden. Das muss nicht sein, wenn wir unsere Altmetalle korrekt über den Schrottankauf Duisburg entsorgen.

Mit der Schrottabholung Duisburg tragen Verkaufende aktiv zum Umweltschutz bei und verdienen durch gute Ankaufspreise

Die Schrottabholung ist in Duisburg völlig unkompliziert geregelt. Ein Anruf genügt, und das Team kommt direkt an Ort und Stelle, um den Schrott abzutransportieren. Es sind hierbei keinerlei Vorarbeiten durch die Verkaufenden nötig. Lediglich der Zugang zu dem Schrott muss ermöglicht sein. Das Team sortiert, lädt auf und transportiert ab. Auch eine Demontage, ein Auseinanderbauen und das Zerkleinern von sperrigen und großen Teilen übernimmt Schrottankauf Duisburg selbst für die Kunden und Kundinnen. So ist wieder Platz geschaffen, ohne selbst mit mühseligen Arbeiten aktiv werden zu müssen. Je nach Art der Metalle und der Menge werden beste Ankaufpreise bei der Übergabe in bar ausgezahlt. Als Firma mit immer wiederkehrendem Schrott kann eine Vereinbarung eine interessante Option sein, bei der eine regelmäßige Abholung gewährleistet wird, völlig kostenlos. Bei Bedarf werden hierfür auch Container bereitgestellt, in denen der Schrott gesammelt werden kann.

Das Gerümpel im Keller oder den Schrott im Firmenhof loswerden und dafür noch bezahlt werden?

Für das Team beginnt nach dem Abtransport der Prozess des Recyclings: Es wird getrennt, von Giftstoffen befreit und entsprechend dem Recyclingprozess zugeführt. Giftstoffe sind oftmals in Elektrogeräten vorhanden – ein heikles Thema, dem mit viel Sachkundeverstand und Umsicht begegnet werden muss. Von diesen Schadstoffen befreit kann der Schrott eingeschmolzen werden, und es können wieder schöne neue Dinge produziert werden, ohne unsere Umwelt unnötig damit zu belasten.