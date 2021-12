Schrottankauf zum besten Preis in Castrop-Rauxel einfach und unkompliziert durch Schrottabholung.org

Überzeugend ist insbesondere beim Schrott-Recycling von Aluminium und Stahl die Einsparung von CO2

Längst ist das Potential, das ein gut organisiertes Schrott-Recycling realisiert, bekannt. Allein die CO2-Ersparnis beim Recycling von diversen Metallen ist enorm und entlastet die Umwelt nachhaltig. Während diese Erkenntnis inzwischen als Allgemeinwissen zu werten ist, weiß kaum jemand, wie der Kreislauf der Wiederaufbereitung von Metallen genau funktioniert. Obwohl viele Privathaushalte Berge von Schrott horten, macht sich kaum jemand Gedanken über seine Bedeutung für den Rohstoff-Kreislauf.

Tatsächlich ist Schrott wertvoll und so kann es als sinnlose Verschwendung gewertet werden, wenn er nicht zurück in die Kreislauf-Wirtschaft gelangt. Um diesem Horten von Schrott entgegenzuwirken und die Hürde, diesen wieder in den Kreislauf zurückzuführen, niedrig zu halten, wurde in Deutschland eine gut funktionierende Kreislauf-Wirtschaft installiert. Diese bezieht sich unter anderem auf Kunststoffe, Glas, Metall und Papier. Der Schrottankauf Castrop-Rauxel ist auf die Sammlung von Metallschrott spezialisiert und damit ein wertvolles Rad im Getriebe der Recycling-Industrie. Der Schrottankauf Castrop-Rauxel holt haushaltsüblichen Mischschrott, wie beispielsweise Metallrohre, Handys, Kfz-Motoren, alte Mofas und Fahrräder, Gartenzäune und Heizkörper kostenlos aus den Privathaushalten innerhalb der Stadt Castrop-Rauxel ab. All diese Gegenstände enthalten nämlich zahlreiche wertvolle Materialien, die wiederaufbereitet einer erneuten Nutzung zugeführt werden können. Im Einzelnen handelt es sich bei diesen Materialien um Stahl, Eisen, diverse Legierungen, Kupfer, Zink und Zinn, Gold und Silber, Palladium und diverse seltene Erden. Sie sind teilweise nur noch selten in der Natur vorhanden oder nur mit einem großen Ressourcen-Einsatz zu gewinnen.

Aus diesem Grund sind sie für den sekundären Rohstoffmarkt unverzichtbar. Verfügen Privathaushalte über eine große Menge Schrott, so kann dieser nicht nur kostenlos abgeholt, sondern auch angekauft werden. Sowohl für die Abholung als auch für den Schrottankauf genügt ein Anruf zwecks Terminabsprache, die meist sehr kurzfristig umgesetzt werden kann. Vor Ort angekommen, erkennt der Schrotthändler auf einen Blick, ob die vorhandene Schrottmenge für einen Ankauf infrage kommt oder nicht. Im Falle der Option eines Ankaufs gibt der Schrottankauf Castrop-Rauxel ein konkretes Angebot ab, das sich nach den aktuellen Kursen der einzelnen Materialien richtet. Im Falle des Verkaufs erhält der Verkäufer den Kaufpreis unmittelbar vor Ort in Form von Bargeld. Sofern die Menge für einen Schrottankauf nicht infrage kommt, profitiert der Kunde in jedem Fall von der kostenlosen Abholung, die ihm ohne finanziellen Aufwand zu einem oft nicht unerheblichen Platzgewinn verhilft.

Welchen weiteren Weg nimmt der Schrott nach der Abholung durch den Schrottankauf Castrop-Rauxel?

Nachdem der Schrott vom Schrotthändler übernommen wurde, wird er zunächst zum Betriebsgelände transportiert. Hier erfolgt bei Bedarf eine Reinigung der Materialien, bevor der Schrott nach seiner Beschaffenheit vorsortiert wird. Metallschrott wird von Kunststoffen und Glas getrennt, toxische Materialien abgesondert. Die giftigen und wertlosen Bestandteile werden zwecks Entsorgung oder gegebenenfalls fachgerechter Lagerung zu den Entfallstellen gebracht. Anschließend erfolgt der Weitertransport der für das Schrott-Recycling benötigten Stoffe zu den jeweiligen, auf das entsprechende Material spezialisierten Anlagen, in denen das Schrott-Recycling selbst stattfindet. Nach dem Schrott-Recycling gelangen die Rohstoffe zurück in den Kreislauf der Rohstoffe und können hier von der Industrie erneut aufgekauft werden.

Kurzzusammenfassung

Da die im Schrott enthaltenen Rohstoffe für eine moderne Kreislauf-Wirtschaft unverzichtbar sind, besteht auch für Privatkunden mit entsprechender Schrottmenge die Möglichkeit des Verkaufs an den Schrottankauf Castrop-Rauxel. Kleinere Mengen, die nicht angekauft werden können, werden kostenlos abgeholt und dem Schrott-Recycling zugeführt.

https://schrottabholung.org/schrottankauf-castrop-rauxel/

Pressekontakt

Mahmoud El-Lahib

Schrotthändler

Adresse: Bahnhofstraße 3

in 44866 Wattenscheid – Bochum

Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org