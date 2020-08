Schrottankauf Recklinghausen – Abholung von Schrott, Altmetallen zu Höchstpreisen

Schrottrecycling statt Verhüttung – Schrottankauf Recklinghausen holt Schrott, Altmetalle von Privathaushalten, Betrieben, Vereinen kostenlos ab und zahlt beste Ankaufspreise

• Jeder Privathaushalt, Betrieb, Verein und jede Organisation hat irgendwann mehr oder weniger große Berge an Schrott angesammelt. Die ausgemusterten Elektrogeräte, die alten Fahrräder, die ausgetauschten Heizungen, der Kabelschrott, die unmodernen Töpfe, Maschinenteile, Rohre oder Armaturen stapeln sich im Keller, in der Garage, auf dem Dachboden oder auf dem Betriebshof. Oftmals wird davon ausgegangen, dass die Teile vielleicht noch einmal gebraucht werden könnten oder die Entsorgung wird einfach aufgeschoben, weil sie unangenehm und mit Mühen verbunden ist. Was vielen gar nicht bewusst ist:

Schrott ist kein unnützer Müll, sondern kann durch korrektes Recycling unsere Ressourcen nachhaltig schonen

• Im Schrott sind nicht nur unbrauchbare Materialien enthalten, sondern zahlreiche wertvolle Rohstoffe. Diese sekundären Rohstoffe können durch sachgerechtes Schrottrecycling freigesetzt und dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden. Schrottankauf in Recklinghausen übernimmt diese Aufgabe für Verkäufer und Verkäuferinnen. Der Schrott wird sortiert, getrennt und von Giftstoffen sachgerecht und verantwortungsbewusst befreit. Die unbrauchbaren und toxischen Stoffe werden sachgerecht entsorgt. Die wertvollen sekundären Rohstoffe werden eingeschmolzen und der Industrie wieder zur Verfügung gestellt, die ein großes Interesse daran hat. Der Grund ist, dass die Verarbeitung immens viel Energie einspart, bei gewohnt gleichbleibender Qualität. Das schont unsere Ressourcen, arbeitet der aktuellen Rohstoffverknappung entgegen und ist somit gut für die Umwelt, gut für uns alle. Welcher Schrott auch immer sich bei Ihnen angesammelt hat: Er ist zu schade, um ihn einfach verrotten zu lassen.

Schrottankauf Recklinghausen holt Schrott, Altmetalle kostenlos ab

• Durch den bequemen Service von Schrottankauf Exclusiv kann Schrott ganz einfach und mühelos dem sachgerechten Schrottrecycling zugeführt werden. Zur Kontaktaufnahme reicht ein kurzer Anruf oder eine E-Mail. Ein Termin ist schnell gemacht, und auf Wunsch auch oft sehr kurzfristig möglich. Es sollte genannt werden, welche Menge und welche Art von Schrott abgeholt werden soll, damit das Team dementsprechend disponieren kann und die passenden Fahrzeuge, Werkzeuge und Maschinen parat hat. Pünktlich zum vereinbarten Termin sind die Mitarbeiter von Schrottankauf Exclusiv dort, wo der Schrott sich befindet: Im Keller, im Hof, in der Privatwohnung oder in den Werkstatträumlichkeiten. Vorarbeiten durch Kunden und Kundinnen sind dank des kundenfreundlichen Dienstleistungsspektrums nicht nötig. Das Team sortiert vor Ort, verkleinert, wenn es nötig ist, baut aus und demontiert fachgerecht, kompetent und schnell. Der Schrott wird vom Team selbst aufgeladen und abtransportiert. Der gesamte Service ist kostenfrei und wird gleichermaßen für Privat als auch Gewerbe ausgeführt, unabhängig davon, ob es sich um Kleinmengen handelt oder einen einmaligen Großauftrag. Wenn eine regelmäßige Schrottentsorgung nötig ist, in regelmäßigen Abständen immer wieder Schrott anfällt, so ist auch ein Dauerauftrag eine sinnvolle Option für Firmen, Vereine oder Organisationen. Zu diesem Zweck können auch die passenden Container aufgestellt werden, die dann in gemeinsam vereinbarten Abständen geleert werden. Die Kunden und Kundinnen sind von ihrem Schrott befreit, haben endlich wieder Platz geschaffen und können noch einen ansehnlichen Geldbetrag für den Ankauf entgegennehmen.

Bares Geld für Schrott in Recklinghausen

• Besonders, wenn größere Mengen an Schrott verkauft werden, kann mit einem stattlichen Gewinn gerechnet werden, sei es beispielsweise Aluminium, Messing, Zinn, Kupfer, Zink, Blech, Eisen oder Stahl. Dabei bringen Edelmetalle und Altmetalle noch einen höheren Ertrag, wenn sie in Reinform vorhanden sind. Aber auch verbunden mit anderen Teilen und Stoffen lohnt es sich. Schrottankauf Exclusiv errechnet den Preis völlig transparent anhand der tagesaktuellen Börsenpreise, sodass es für Verkaufende einfach nachvollziehbar ist und zahlt entsprechend der Menge und des Gewichtes den bestmöglichen Preis aus. Auf Wunsch kann der Ankauf auch bar-auf-die-Hand direkt bei der Schrottübergabe erfolgen.

