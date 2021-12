Schrottankauf Ratingen und Umgebung zu attraktiven Preisen

Ob auf dem Dachboden, Keller, im Garten oder dem Gewerbehof: Schrott findet sich überall. Mit uns von Schrott-Ankauf NRW sparen Sie sich die Fahrt zu einem stationären Schrotthändler und profitieren von unserem umfangreichen Service, der von der Schrottabholung an Ihrem Wunschort bis hin zur sauberen Wiederverwertung reicht. Darüber hinaus bieten wir Ihnen neben einer einfachen Entlastung in Ratingen und Umgebung auch attraktive Ankaufspreise beim Schrottankauf an.

Welcher Schrott kommt in Ratingen für den Schrottankauf infrage?

Wir von Schrott-Ankauf NRW kaufen in Ratingen und Umgebung abgesehen von Sondermüll jegliche Arten von Schrott an. Dementsprechend nehmen wir Ihnen auch größere Mengen Mischschrott und Elektroschrott ab. Darüber hinaus kaufen wir Materialien an, die folgende Arten von Altmetallen enthalten:

Kupfer

wie beispielsweise Kupferrohre oder Drähte

Messing

wie zum Beispiel Badarmaturen oder Scharniere

Zinn

wie beispielsweise Stangen

Zink

darunter fallen unter anderem Regenrinnen und Fallrohre

Blei

wie beispielsweise Rohrmetalle oder Bleiplatten

Sofern Sie sich unsicher sind, ob Ihr Schrott für unseren Schrottankauf infrage kommt, reicht eine unverbindliche Anfrage aus, um Ihr Anliegen zu klären.

Autoteileankauf in Ratingen

Neben herkömmlichen Schrottarten und Schrottsorten kaufen wir im Raum Ratingen auch alte Autoteile an. Von hohem Interesse sind dabei vor allem Getriebe, Motoren, Autobatterien und Kompressoren, sowie Katalysatoren und Felgen.

In vielen Fällen kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, die einzelnen Komponenten eines Autos separat zu verkaufen, als das ganze Auto. Insbesondere bei defekten Autos lohnt sich das sogenannte „Ausschlachten“ des Autos. Als professionelle Schrotthändler sind wir mit dem Ausschlachten von Autos, Motorrädern und anderen KFZ bestens vertraut, weswegen wir diese Arbeiten gerne übernehmen.

Diese Demontage bleibt für Sie selbstverständlich kostenfrei.

Und so einfach ist der Schrottankauf in Ratingen

Unser Service dient dazu, Sie einfach und unkompliziert zu entlasten. Mehr als ein Anruf oder eine kurze Nachricht ist von Ihrer Seite aus nicht notwendig. Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin an Ihrem Wunschort, an dem wir neben dem Schrottankauf auch die Bezahlung abwickeln. Sie erhalten eine Liste der abgegebenen Altmetalle sowie einen Entsorgungsnachweis. Alternativ bieten wir Ihnen als seriöser Schrotthändler selbstverständlich auch eine Bezahlung per Überweisung an.

Möchten Sie unseren Schrottankauf in Ratingen in Anspruch nehmen? Unter https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottankauf-ratingen/ finden Sie mehr Informationen rund um den Schrotthandel.

Pressekontaktdaten:

Mohamed Lahib

Schrotthändler

Hardenberg Straße 11

44866 Bochum

Telefon: 0163 / 20 49 842

E-Mail: info@schrott-ankauf-nrw.de

Webseite: https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottankauf-ratingen/