Schrottankauf Mülheim an der Ruhr holt den Metalle schrott ab und bietet fairste Ankaufspreise

In Mülheim an der Ruhr wird der Schrott, die Altmetalle von Schrottankauf Exclusiv direkt vor Ort kostenfrei abgeholt – Schrottrecycling statt Schrott horten

Das Leistungsspektrum von Schrottankauf-Exclusiv.de in Mülheim an der Ruhr umfasst alle Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Schrottentsorgung anfallen. Oftmals ist es gar nicht so einfach, den „Schrott″ der sich angesammelt hat, wieder sachgerecht zu entsorgen. Im Keller stapeln sich die aussortierten Elektrogeräte, im Schuppen stehen seit Jahren die alten Fahrräder, das Mofa und Maschinenteile, die kein Mensch mehr braucht. Auch in Firmen, Vereinen und Organisationen fällt immer wieder Schrott an. Wir wissen alle, dass im Schrott noch wichtige Bestandteile sind, die eigentlich noch gebraucht werden aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins. Aber oftmals fehlt die Zeit, sich selbst darum zu kümmern oder auch das passende Fahrzeug, wenn es sich vielleicht um sperrige Teile handelt. Nicht zuletzt ist auch nicht jeder Mensch in Mülheim an der Ruhr fit genug, um schwere Lasten zu tragen und so dem korrekten Recycling zuzuführen.

Mit Schrottankauf Mülheim an der Ruhr können Privathaushalte und Firmen ihr Altmetall sachgerecht dem Recycling zuführen

Ein ablauf ist schnell vereinbart und „das Team” von Schrottankauf Exclusiv in Mülheim an der Ruhr holt den Schrott direkt an Ort und Stelle ab, wo er sich befindet. Das kann im Keller sein, in der Garage, auf dem Dachboden, im Schuppen oder im Werkstatthof, den Firmennebenräumen. Es sind keinerlei Vorarbeiten nötig. Das Team sortiert den Schrott, verkleinert ihn an Ort und Stelle, wenn es nötig sein sollte, lädt ihn auf und fährt ihn ab. Sollten noch Teile angeschlossen, verbaut sein, so übernimmt das Team diese Aufgaben fachgerecht für Kunden und Kundinnen. Auch eine Demontage ist im Service enthalten. Der gesamte Service kostet die Verkäufer und Verkäuferinnen nichts. Zurück bleibt eine freie Fläche und der Schrott wird sachgerecht recycelt.

Das Schrottrecycling muss fachgerecht ausgeführt werden

Im Schrott sind viele sekundäre „Rohstoffe” enthalten, die wichtig und begehrt sind. Aber, er enthält auch toxische Stoffe, die eine Gefahr für Mensch und Natur darstellen können, wenn sie nicht sachgerecht von den Komponenten gelöst werden. Diese Aufgaben müssen entsprechend aller Auflagen äußerst verantwortungsbewusst ausgeführt werden. Besonders im Elektroschrott sind Stoffe, die nicht in das Grundwasser geraten dürfen. Deshalb sollte Schrott auch möglichst nie zu lange gelagert werden. Durch Schrottankauf Exclusiv können Verkäufer und Verkäuferinnen dafür sorgen, dass ihr Schrott korrekt aufbereitet wird, und so letztendlich die enthaltenen sekundären Rohstoffe dem Produktionskreislauf wieder zur Verfügung gestellt werden. Das schont unsere Natur, unseren Planeten, weil eine Neuschürfung im Grunde genommen heutzutage schon einem Raubbau entspricht. Wir wissen alle, dass unsere Ressourcen verknappt sind und nicht unendlich verfügbar. Das Gute am Schrottabholung in Mülheim an der Ruhr ist, dass diese Rohstoffe immer wieder neu recycelt und für neue Dinge verarbeitet werden können, ohne dass ein Verlust an Qualität zu erwarten wäre. Außerdem ist die Verarbeitung bedeutend kostensparender für die Fertigungsindustrie, weil hier nur ein Bruchteil an Energie nötig ist. Das ist gut für die Umwelt, gut für die Industrie, aber auch gut für uns als Endverbrauchende. Gäbe es kein Schrottrecycling, müssten wir für neue Produkte bedeutend tiefer in die Tasche greifen, weil die Fertigungsindustrie die Rohstoffpreise natürlich an uns weitergibt.

Faire Ankaufspreise von Schrottankauf Exclusiv sind ein überzeugendes Argument

Die treue Kundschaft von • Schrottankauf Exclusiv • weiß besonders zu schätzen, dass sie für ihren Schrott immer den bestmöglichen Preis erhält. Egal, ob es sich um Mischschrott handelt, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Blech, Edelmetalle, Altmetalle, beispielsweise Messing, Zinn, Zink, Aluminium, Kupfer, Buntmetalle in Reinform oder verbaut mit anderen Stoffen, wie Kunststoff oder Holz. Es wird völlig transparent und fair der Preis errechnet. In die Berechnung fällt die Art des Schrottes und die Menge, das Gewicht. Die verschiedenen Sorten sind unterschiedlich wertig und die Börsenpreise schwanken dabei fast täglich. Aktuell ist beispielsweise Kupfer und Aluminium hochdotiert. Morgen kann das schon wieder anders aussehen. Lohnend ist es aber allemal, insbesondere, wenn größere Mengen vorhanden sind. Der Kaufpreis wird den Anbietenden auf Wunsch auch direkt an Ort und Stelle bei der Schrottübergabe in bar ausgezahlt.

