Schrottankauf Lüdenscheid hilft, wenn der Keller, der Dachboden, die Garage oder der Firmenhof im Chaos versinken

Wer endlich wieder Platz schaffen willen, seinen Metallschrott loswerden will, hat mit Schrottankauf Lüdenscheid einen hilfsbereiten Ansprechpartner

Gerade in der aktuellen Situation hätten viele Mitbürger und Mitbürgerinnen die Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen. Der Keller ist aber leider nicht mehr nutzbar, um dort noch gefahrenfrei sein Steckenpferd zu betreiben, weil sich im Laufe der Zeit alte Fahrräder, Motorteile, die Topfsammlung von Tante Käthe und die Reste des Metallzauns angesammelt haben? Also müsste zuerst entrümpelt, der gesamte Schrott aufgeladen und zur Sammelstelle gefahren werden. Und schon landet man wieder auf der Couch, der Rücken ist schließlich auch nicht mehr so fit, wie er einmal war. In der Firma stagnieren die Aufträge, und man könnte die Angestellten jetzt auch für den Schrotthaufen einsetzen, der sich auf dem Hof angesammelt hat. Aber, die Angestellten für berufsfremde Aufgaben einsetzen ist weder profitabel, noch trägt es zum Arbeitsklima bei. Schrottankauf Lüdenscheid

Durch den Rundumservice der mobilen Schrottabholung bleiben keine Wünsche offen

Ein Anruf zwecks Terminvereinbarung ist schnell gemacht, wobei das Team flexibel auf die Kundenwünsche eingehen kann. Am Telefon sollte genannt werden, was abgeholt werden soll, in welcher Menge der Schrott vorhanden ist, damit das passende Gerät mitgeführt werden kann. Pünktlich sind sie die freundlichen Mitarbeiter direkt am Ort des Geschehens, mitten im Chaos und sortieren den Schrott aus. Sollten noch Anlagen angeschlossen sein oder Motoren noch verbaut, so übernehmen die Profis auch diese Aufgaben zusätzlich und führen sie fachgerecht aus. Die Ausgaben für weitere Handwerker oder Elektriker kann man sich dadurch gut einsparen. Sperrige Teile, große Mengen stellen auch kein Problem dar. Dafür gibt es Spezialwerkzeuge, Schweißgeräte und die passenden Fahrzeuge. Generell gibt es für das freundliche Team keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, die es gerne bewältigt.

Welcher Schrott wird abgeholt?

Abgeholt werden Altmetalle und Edelmetalle jeder Menge, jeder Art und in jeder Form. Das kann in Reinform sein, wie Kupfer, Messing, Zinn oder auch Aluminium, Blei, Blech, Eisen, verbaut in Möbeln, Gartengerät, Elektrogeräten, Rohren oder Armaturen, Mischschrott und Kabelschrott. Der gesamte Schrott wird von dem Team selbständig aufgeladen und abtransportiert. Bei besonders sortenreinen Metallen oder großen Mengen kann zusätzlich noch mit einer fairen Barauszahlung gerechnet werden.

Das Chaos ist beseitigt, weil wieder Platz geschaffen ist – es hat sich gelichtet und Licht können wir aktuell alle sehr gut gebrauchen. Dem frohen Schaffen steht jetzt nichts mehr im Wege.

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

