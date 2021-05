Schrottankauf Königswinter – Altmetallabholung leicht gemacht, auch für Gewerbe, Verein und Organisation

Schrottentsorgung kann in Königswinter auch von Firmen, Institutionen, Unternehmen kostenfrei ausgegliedert werden

Nicht nur in Privathaushalten sammelt sich immer mal wieder Schrott an. Auch in Handwerksbetrieben, Autowerkstätten und Heimatvereinen werden beispielsweise Elektrogeräte ausgetauscht, Technik ersetzt, metallhaltiges Interieur modernisiert. In der Regel wird die Entsorgung vom Kleinunternehmer und der Unternehmerin selbst in die Hand genommen oder an die Mitarbeiter delegiert. Welche Variante auch gewählt wird, es kostet Zeit, und es kostet Geld.

Durch die Beauftragung des Schrottankaufs Königswinter bekommt man einen umfangreichen Service – spart Zeit und Geld

Das Serviceangebot des Teams umfasst die termingerechte Abholung des Schrottes direkt vor Ort. Es sind keine Vorarbeiten seitens der Auftraggebenden erforderlich. Das Team sortiert, lädt auf und transportiert ab. Sogar Demontagen und Ausbauten werden sachgerecht übernommen, wenn dies noch erforderlich ist. Bei sperrigen oder großen Teilen wird an Ort und Stelle zerkleinert und auseinandergeschweißt. Abgeholt werden Edelmetalle, Altmetalle in Reinform, wie beispielsweise Eisen, Zink, Aluminium, Kupfer, Blech, Zinn, Nickel, Messing, auch verbaut mit anderen Materialien, Mischschrott und Kabelschrott. Ein Termin ist flexibel und schnell gemacht. Genannt werden sollte am Telefon, was abzuholen ist, und in welcher Menge der Schrott vorhanden ist, damit das passende Fahrzeug und das erforderliche Werkzeug gewählt wird. Wenn man sich unsicher ist, um welche Art von Schrott es sich handelt, ist eine Handyaufnahme auch eine gute Option, damit das Team erkennen kann, was es abholen muss.

Viele Unternehmen haben regelmäßig Schrott zu entsorgen

Wenn nicht nur einmalig, sondern immer wieder Schrott anfällt, ist ein Dauerauftrag eine sinnvolle Überlegung, um sich dauerhaft keine Gedanken mehr um die Entsorgung machen zu brauchen. Hierbei wird nach Vereinbarung im regelmäßigen Turnus der Schrott eingesammelt und abtransportiert. Zur Arbeitserleichterung können hierzu auch Container bereitgestellt werden. Das Team ist immer pünktlich vor Ort und befreit die Betriebe vom Schrott, die dadurch Zeit einsparen und sich entspannt ihrem Tagesgeschäft widmen können. Der gesamte Service ist nicht nur kostenfrei, sondern, es kann je nach Menge und Sortenreinheit auch noch mit einer entsprechenden Barauszahlung gerechnet werden, die sich besonders fair und transparent an den tagesaktuellen Börsenpreisen ausrichtet. Nicht zuletzt tragen Auftraggebende mit der sachgerechten Entsorgung von Schrott dazu bei, dass die aufbereiteten Altmetalle erneut dem Produktionskreislauf zur Verfügung gestellt werden und leisten damit einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

