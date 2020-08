Schrottankauf Köln – Entsorgung von Altmetallen durch kostenfreie Schrottabholung

Wenn sich zu Hause oder in der Firma wieder einmal Metallschrott angesammelt hat, wird es Zeit für den Service von Schrottankauf Exclusiv

Immer schneller häuft sich heutzutage der Schrott an, im Keller, auf dem Dachboden, in der Garage, im Betrieb oder auf der Baustelle. Überall werden beispielsweise Elektrogeräte nach kurzer Lebensdauer schon wieder ausgetauscht – weil das alte Gerät, die alte Maschine nicht mehr funktioniert, weil die neueste Technik angeschafft werden muss, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch Sanierungen, Renovierungen und Umzüge finden immer häufiger statt. Übrig bleiben der ungeliebte, nutzlose Metallschrott, der Elektroschrott, die alten Maschinen, Anlagen, der rostige Gartenzaun und die Stahlkonstrukte und Rohre auf der Baustelle.

Schaffen Sie wieder Ordnung in Ihrem Betrieb, in Ihrem Keller, der Garage, auf dem Dachboden – die fachgerechte Entsorgung bringt noch bares Geld.

Schrottankauf Köln sorgt für eine unkomplizierte zinnSchrottabholung

Mit einem umfangreichen, zuverlässigen Service sorgt das Team von Schrottankauf Exclusiv dafür, dass Privat und Gewerbe auf einfache und bequeme Weise ihren Schrott entsorgen können. Zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung reicht ein Telefonat oder auch eine E-Mail. Bei der Terminvergabe ist das Team flexibel und kann dadurch in der Regel auch schnell einen kurzfristigen Wunschtermin vereinbaren. Die Mitarbeiter sind pünktlich direkt vor Ort, um den Schrott dort abzuholen: im Privathaushalt, auf dem Firmengelände, im Betrieb oder auf der Baustelle. Der Schrott wird an Ort und Stelle sortiert, aufgeladen und abgefahren. Damit endet der Service aber noch nicht:

Zum Dienstleistungsbereich gehört die Demontage, der Ausbau, die Zerkleinerung

Wenn die alten Nachtspeicher noch angeschlossen sind, die Anlage noch verbaut ist, der Eisenzaun noch steht, so wird der Ausbau, die Demontage vom Team professionell und sachgerecht ausgeführt. Bei sperrigen Teilen wird direkt vor Ort eine Zerkleinerung vorgenommen. Die Schrottabholung in Köln ist für alle Aufgabenstellungen durch Fachkompetenz und das erforderliche Equipment bestens gerüstet und deshalb in der Lage, vom Kleinstauftrag bis zum Großauftrag sachgerecht und schnell zu arbeiten. Vereinbart werden kann eine einmalige Abholung von Schrott, wie auch ein Dauerauftrag, wenn dies erforderlich ist. Bei Firmen, Vereinen und Organisationen, in denen wiederkehrend Schrott entsorgt werden muss, kann durch einen Dauerauftrag der Schrott in

regelmäßigen Abständen abgeholt werden. Möglich ist auch ein Containerdienst, bei dem die Container vor Ort zur Verfügung gestellt werden und dann laufend im vereinbarten Rhythmus geleert werden.

Die Schrottentsorgung bei Schrottankauf in Köln zu beauftragen, stellt verantwortungsbewusstes und umweltgerechtes Schrottrecycling sicher.

Die vielen wichtigen Komponenten im Schrott, die nicht verlorengehen dürfen, werden durch eine korrekte Entsorgung dem Recyclingkreislauf zugeführt. Das Team von Schrottankauf Exclusiv sortiert den Schrott hierfür sachgerecht, trennt und löst ihn mehreren Arbeitsgängen. Nach Beendigung der Wiederaufarbeitungsverfahren bleiben zum Schluss die wertvollen Materialien übrig, die für Wirtschaft und Industrie für die Neuproduktion so wichtig sind. Gelöst von allen nutzlosen Materialien und auch von vorhandenen Giftstoffen, können diese sekundären Rohstoffe eingeschmolzen und wieder neu verarbeitet werden. Die wohl stichhaltigsten Argumente für die Nutzung von sekundären Rohstoffen aus dem Schrott sind die sehr hohe Energieersparnis in der Produktion, der Umstand, dass kein Qualitätsverlust bei der Produktion auftritt und letztendlich der damit verbundene Umweltschutz.

Mit Metallschrott, Altmetall, Eisenschrott in Köln gutes Geld verdienen

Da die Industrie an Edelmetallen, Altmetallen einen regen Bedarf hat, ist es Schrottankauf Exclusiv möglich, gute Preise für Verkäufer und Verkäuferinnen zu ermöglichen. Generell kann jede Form von Schrott angenommen werden, sei es sortenrein oder verbunden mit anderen Materialien. Das kann beispielsweise Aluminium sein, Kupfer, Messing, Zinn, Zink, Blech, Stahl oder Eisen. Aber auch Elektroschrott oder Kabelschrott werden dem Recycling zugeführt. Der Ankaufpreis errechnet sich immer aus der Menge, des Gewichtes und der Art des Schrottes. Besonders bei größeren Mengen oder gefragten Edelmetallen und Buntmetallen sind besonders hohe Preise zu erzielen.

Pressekontakt

Schrottankauf Exclusiv

Herr Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

01523-7147607

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/

anfrage@schrottankauf-exclusiv.de