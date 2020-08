Schrottankauf in Herne – Machen Sie Ihren Müll zu Geld Schrottankauf-Exclusiv

Durch seinen konsequent kundenorientierten, zuverlässigen Service hat sich Schrottankauf Exclusiv als langjähriges Familienunternehmen einen Namen gemacht

Warum extra in Herne zum Werksgelände fahren? Warum eventuell Sperrmüllgebühren zahlen und die schweren Teile selber zum Straßenrand schleppen? Warum die alten Heizungen selber ausbauen? Die Schrottentsorgung funktioniert in Herne doch bedeutend bequemer und nicht nur kostenfrei, sondern sie kann auch noch gutes Geld einbringen. Die treue Kundschaft von Schrottankauf Exclusiv weiß zu schätzen, dass sie mit der mobilen Schrottabholung in Herne immer wieder besten Service erwarten kann, wenn sich wieder einmal Schrott angesammelt hat, der entsorgt werden muss.

Die Schrottabholung in Herne ist für Privathaushalte und Firmen schnell und einfach geregelt

Die Kundschaft von Schrottankauf Exclusiv in Herne muss sich keine Gedanken machen, wie der sperrige Schrott, der sich wieder einmal angesammelt hat und nur noch Platz verschwendet, wieder verschwindet. Sie brauchen weder sperrige, schwere Teile zu schleppen, noch verbaute Teile selbst auszubauen, zu demontieren oder zu sortieren. Sie brauchen auch keine Sperrmüllkarten ausfüllen, evtl. sogar noch Gebühren dafür zahlen, dass ihr Schrott mitgenommen wird und die Teile auch nicht selbst abends zum Straßenrand zu schleppen. Sie müssen auch nicht zum Schrotthändler fahren oder ihren Schrott an die Bordsteinkante tragen, wie es größtenteils sonst im Schrotthandel üblich ist. Das alles übernimmt die mobile Schrottabholung in Herne für die Kunden und Kundinnen. Der Service beginnt direkt an Ort und Stelle, wo sich der Schrott befindet. Die alten Nachtspeicher werden genauso fachgerecht abgebaut, wie auch Maschinen, Anlagen oder sonstige Teile. Es wird direkt vor Ort demontiert und sortiert, aufgeladen und abtransportiert. Dadurch hat sich das freundliche Team im Laufe der Jahre eine treue Stammkundschaft aufbauen können. Einen Anruf genügt, und ein Termin ist schnell vereinbar, wenn Sie auch den Service in Anspruch nehmen wollen.

Ein besonderes Plus ist auch, dass alles aus einer Hand zu nutzen ist. So werden Großaufträge wie auch Kleinstaufträge gleichermaßen pünktlich, kompetent und schnell erledigt, da für alle Anforderungen das erforderliche Equipment im Bestand vorhanden ist. So kann zum Beispiel auch die Altgeräteentsorgung in Herne vom Kleinstwagen, über Fahrzeugteile bis zum LKW fachgerecht durchgeführt werden. Auch Daueraufträge sind zu individuell vereinbarten Tagen für viele Gewerbetreibende eine große Entlastung. Der Schrott wird in diesem Fall regelmäßig pünktlich vor Ort abgeholt und füllt auch noch die Kasse der Verkäufer und Verkäuferinnen.

Gute Ankaufspreise für Altmetalle in Herne

Manche Menschen wissen gar nicht, dass mit ihrem alten Schrott noch mit gutem Geld zu rechnen ist. Aber Schrott ist nicht einfach nur Müll, sondern er besteht aus Rohstoffen, die einen Wert haben und für den Recycling-Kreislauf äußerst wichtig sind. Allein alle im Haushalt anfallenden Altmetalle besitzen eine Wiederverwertungsquote von über 60 Prozent. Wenn größere Mengen anfallen, sind mit Schrott ansehnliche Preise zu erzielen – je nach Metall und Tagespreis sogar bis zu mehreren tausend Euro pro Tonne. In der Preishöhe wird bei den verschiedenen Schrottsorten unterschieden. Es kann sich zum Beispiel um Aluminium handeln, um Zinn, Zink, Messing, Blei, Edelmetall oder Mischschrott. Diese Sortenkriterien zielen auf die spätere Verwendung des Schrottes und haben Einfluss auf den Preis. Der Geldwert einer Tonne Schrott kann von wenigen Euro bis in den 5-stelligen Bereich reichen, je nach Art und Güte. Auch ist sortenreines Altmetall höher dotiert, als verbautes Metall, weil dies aufwändiger in der Wiederaufarbeitung ist. Nichtsdestotrotz können Kunden und Kundinnen damit rechnen, einen guten Preis zu erhalten, der transparent anhand der tagesaktuellen Kurse errechnet wird und bei Bedarf direkt bei der Schrottübergabe ausgezahlt wird. Aber nicht nur die Verkäufer und Verkäuferinnen profitieren davon oder die Ankäufer. Auch die Umwelt profitiert davon.

Die fachgerechte Schrottentsorgung in Herne ich nachhaltig und gut für die Umwelt

Der Grund ist, dass Altmetall beliebig oft ohne Verluste eingeschmolzen und neu verarbeitet werden kann. Im Schrottrecycling werden eine Sortiertiefe und eine Effizienz erreicht, die im Recycling anderer Werkstoffe bisher unerreicht ist. Vor dem Hintergrund, dass unsere Rohstoffe aktuell immer knapper werden und in gar nicht mehr ferner Zukunft endgültig nicht mehr vorhanden sein werden, ist die Nutzung unserer schon vorhandenen Rohstoffe, das Recycling deshalb besonders wichtig und notwendig.

Schrottankauf Exclusiv

Herr Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

01523-7147607

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/

anfrage@schrottankauf-exclusiv.de