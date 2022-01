Schrottankauf in Hattingen: Schrottabholung.org seit vielen Jahren einen guten Ruf genießt

Wenn in einem Privathaushalt oder einer Firma durch eine Renovierung oder andere Maßnahmen Schrott anfällt, kommt die Frage auf, wie dieser am besten zu entsorgen ist. Eine Möglichkeit bietet die kostenlose Schrottabholung durch einen mobilen Schrotthändler. Der Service kann kostenlos angeboten werden, weil das Metall noch einen Wert hat: Als Rohstoff kann er sehr gut wieder eingesetzt werden. Daher zahlen Schrottplätze bei der Anlieferung Geld dafür. Ist die Menge an enthaltenem Metall groß genug, profitiert auch der Kunde davon. Dann wird der Schrott nicht nur abgeholt, sondern angekauft.

Einflussfaktoren auf den Schrottpreis

Beim Schrottankauf in Hattingen stellen Kunden zuerst eine Anfrage. Dabei besprechen Kunde und Anbieter was abzuholen ist, um welche Menge Schrott es sich handelt, wie die Situation vor Ort ist und wo genau der Schrott abgeholt werden soll. All diese Faktoren spielen eine Rolle für den Preis, der beim Schrottankauf geboten werden kann. Zusätzlich zu den persönlichen Gegebenheiten – zum Beispiel ob eine Demontage durch den Anbieter erfolgen soll – bestimmt natürlich der Rohstoff selbst den Preis. Die verschiedenen Metalle haben einen unterschiedlichen Wert. Der Kilopreis unterliegt zudem Kursschwankungen, die durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt werden.

Neben der Metallart hat auf den Preis Einfluss, wie das Metall vorliegt. In Reinform ist der Aufwand bei der Aufbereitung geringer als bei verbautem Metall, das erst noch extrahiert werden muss. Entsprechend gibt es hier ebenfalls Unterschiede im Preis.

Ankauf von Schrott

Grundsätzlich kann jeder Schrott abgeholt werden: Alles, was aus Metall ist oder zum Großteil aus Metall besteht zählt als Schrott. Besonders interessant für den Ankauf sind jedoch Dinge aus Kupfer, Aluminium, Messing, Zinn und Zink, da sich damit ein guter Kilopreis erzielen lässt.

Aber auch Eisen, Blei und andere Schwermetalle können zum Verkauf angeboten werden. Mit einer unverbindlichen Anfrage beim Anbieter Schrottabholung.org erfahren Kunden, ob ihr Schrott noch einen Wert hat, der ausgezahlt wird oder ob nur eine kostenlose Abholung möglich ist.

Durch den Schrottankauf oder die -abholung wird der Schrott ordentlich entsorgt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt. Das nicht mehr benötigte Metall wird sortiert, aufbereitet, recycelt und in neuen Produkten wieder verwendet

https://schrottabholung.org/schrottankauf-hattingen/

