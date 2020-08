Schrottankauf Gladbeck ist der perfekte Ansprechpartner für die Abholung von Altmetallen

Privathaushalte und Gewerbe profitieren von dem Rundumservice und den guten Ankaufspreisen, wenn die Schrottentsorgung in Gladbeck wieder mal nötig wird

Wenn in Gladbeck die Berge an Schrott im Keller immer unübersichtlicher werden, das Auto nicht mehr in die Garage passt, weil die aussortierten Elektrogeräte, die alten Fahrräder der Kinder und die Überbleibsel der letzten Sanierung den Platz versperren, dann wird es höchste Zeit, eine Schrottentsorgung in Angriff zu nehmen. Aber nicht nur in den Privathäusern sammelt sich der Schrott. Auch viele Firmen, Vereine und Organisationen stapeln in Kellern, Nebenräumen und Betriebshöfen unschöne Müllberge von ungenutztem Schrott, seien es alte Maschinenteile, Elektroschrott oder Mischschrott. Die Entsorgung wird immer wieder aufgeschoben, weil sie mit Mühen verbunden ist und manchmal auch problematisch, weil für sperrige, große Teile das passende Fahrzeug und vielleicht auch die Muskelkraft fehlt, um sie selbst abzutransportieren.

Gut zu wissen, dass Schrottankauf in Gladbeck den Schrott nicht nur kostenlos abholt, sondern Verkaufende ihren Schrott auch noch gewinnbringend loswerden können.

Schrott ist kein unnützer Müll, sondern bares Geld wert

Schrott besteht aus Bestandteilen, die nicht mehr zu verwerten sind und sogar aus Giftstoffen, die besonders verantwortungsbewusst entsorgt gehören. Aber im Schrott sind auch wertvolle Komponenten enthalten, die alles andere als wertlos und unnütz sind. Diese Bestandteile, die sekundären Rohstoffe, sind begehrt und gefragt. Die Produktionsindustrie hat ein großes Interesse an diesen Stoffen, weil die Produktion von Neuprodukten damit bedeutend energiesparender ist, als mit neuen Rohstoffen und somit kostengünstiger, ohne, dass ein Qualitätsunterschied im Endprodukt zu befürchten wäre. Dabei haben die unterschiedlichen Altmetalle natürlich verschiedene Werte, die einen sind begehrter, die anderen weniger begehrt, was anhand der tagesaktuellen Börsenpreise gut nachzuverfolgen ist. Edelmetalle, wie Gold, Silber oder Platin sind, wenn überhaupt, oftmals nur in Minimalmengen im Schrott vorhanden. Meist handelt es sich um Edelstahl, Eisen, Messing, Aluminium, Blech, Zink oder Zinn. Sind die Altmetalle in Reinform, so sind sie auch noch höherwertiger, als verbaute Teile, die in der Aufarbeitung noch aufwändigere Arbeitsgänge erforderlich machen. Eine Rolle spielt bei den Ankaufspreisen natürlich auch, in welcher Menge der Schrott vorhanden ist und welches Gewicht er hat. Worüber sich die Verkaufenden aber immer sicher sein können: Der bestmögliche Preis wird von dem langjährigen Team völlig transparent anhand der tagesaktuellen Börsenpreise errechnet, ohne Abzüge und auf Wunsch auch direkt bei der Schrottübergabe in bar ausgezahlt. Mit der Übergabe starten die Verkäufer und Verkäuferinnen den Recyclingprozess für ihren Schrott.

Schrottankauf Gladbeck sorgt für das fachgerechte Schrottrecycling

Wenn der Schrott abgeholt wurde, beginnt für das Team die Arbeit des Recycelns. Es wird sortiert, getrennt und gelöst. Die unbrauchbaren Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden und die toxischen Stoffe allen Auflagen gerecht verantwortungsbewusst gelöst und sachgerecht verarbeitet werden. Diese Aufgabe sollte immer nur Fachleuten überlassen bleiben, weil durch unsachgemäße Handhabung Mensch und Natur gefährdet werden könnte. Die letztendlich übriggebliebenen Stoffe, die sekundären Rohstoffe, werden eingeschmolzen und der Produktionsindustrie zugeführt. In Zeiten, in denen unser Umweltbewusstsein zwangsweise immer weiter wächst, weil unsere Ressourcen schon viel zu arg gebeutelt sind, ist es einfach sinnvoll, den Schrott nicht ungenutzt zu entsorgen, sondern fachgerecht wieder aufarbeiten zu lassen. Das ist nachhaltig, gut für unsere Erde und letztendlich gut für uns.

Durch den Rundumservice ist die Schrottentsorgung bequem erledigen zu lassen

Eine telefonische Wunschterminvereinbarung ist schnell gemacht, wobei auch ein kurzfristiger Termin in der Regel möglich ist. Das mobile Team ist pünktlich vor Ort und holt den Schrott dort ab, wo er liegt, aus der Garage, vom Dachboden, aus dem Keller, dem Gartenschuppen oder vom Betriebsgelände, dem Werkstatthof. Sind die Teile zu groß oder zu sperrig, so werden sie an Ort und Stelle verkleinert. Sollten noch Teile verbaut sein, beispielsweise die Heizungsanlage noch angeschlossen oder die Maschinen noch nicht auseinandergebaut, so übernimmt

Schrottankauf Exclusiv auch diese Tätigkeiten, demontiert und baut fachgerecht aus. Die Teile werden aufgeladen und abtransportiert, und es ist wieder Platz geschaffen, der vorher unnötig verstellt war.

Im Falle von regelmäßig wiederkehrendem Schrott ist in Gladbeck ein Dauerauftrag möglich

Im Zuge eines Dauerauftrags wird in vereinbarten, regelmäßigen Abständen der Schrott pünktlich abgeholt. Zu diesem Zweck können auch Container bereitgestellt werden.

Kunden und Kundinnen sind so auf bequeme Art und Weise von ihrem Schrott befreit und haben noch einen attraktiven Gewinn in Form von barem Geld gemacht.

