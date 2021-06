Schrottankauf Gelsenkirchen – der mobile Klüngelskerl holt den Schrott nach Wunschtermin

Privathaushalte und Firmen können für die Schrottabholung den mobilen Klüngelskerl Gelsenkirchen bestellen und profitieren

Viele kennen den Klüngelskerl vielleicht noch aus ihrer Kindheit. Er fuhr mit seinem Wagen im Schritttempo durch die Straßen, begleitet von einer eingängigen Melodie, die allen bekannt war. Wenn diese Melodie zu hören war, liefen unsere Mütter auf die Straße, um dem Klüngelskerl unseren Metallschrott mitzugeben. Das waren alte Töpfe, Haushaltsgeräte, die alte Metallwanne oder rostige Rohre und Stangen.

Die Kleinbetriebe hatten auch immer Maschinenteile, kaputte Fahrräder oder Schubkarren für den Klüngelskerl Gelsenkirchen.

Heutzutage fährt der Klüngelskerl in Gelsenkirchen nicht mehr durch die Straßen, sondern kommt nur noch per Termin. Privathaushalte, Firmen und Organisationen rufen die Schrotthändler Gelsenkirchen dazu einfach an und machen einen Wunschtermin aus. Lange Wartezeiten müssen aber auch heute nicht befürchtet werden. Vielmehr sind Termine in Gelsenkirchen in der Regel schnell zu organisieren. Am Telefon nennen die Anrufenden dem Team, was an Schrott vorhanden ist, um welche Menge es sich handelt und ob noch Vorarbeiten nötig sind, bevor der Schrott aufgeladen und abtransportiert werden kann.

Im Gegensatz zum früheren Klüngelskerl übernimmt die mobile Schrottabholung Gelsenkirchen nämlich noch alle Vorarbeiten, die erforderlich sind: Demontagen, Auseinanderbauen, Zerkleinern, Sortieren. Wenn Anlagen noch angeschlossen sind, wie beispielsweise die Heizungsanlage im Privathaushalt, können sich Kunden und Kundinnen auf eine fachgerechte und kostenfreie Demontage verlassen. Die Kosten für den Ausbau durch einen Heizungsbauer würden sich auf einen durchschnittlichen Stundensatz von 60,00 Euro belaufen. Diese Ausgaben kann man sich mit gutem Gewissen ersparen. Auch bei großen, sperrigen Teilen sorgt die Schrottabholung dafür, alles auf ein transportfähiges Maß zu bringen. Diese Arbeiten werden direkt an Ort und Stelle erledigt. Der Schrott wird aufgeladen und abtransportiert. Kunden und Kundinnen sparen sich selbst alle anfallenden Kosten und mühseligen Arbeiten rund um ihren Schrott und können durch den Verkauf noch einen guten Gewinn erzielen.

Durch den Verkauf von Altmetallen kann für die Verkaufenden ein attraktives Einkommen in bar erzielt werden

Die Schrotthändler in Gelsenkirchen holen den Schrott nicht nur kostenfrei an Ort und Stelle ab, sondern lassen Kunden und Kundinnen auch an ihrem Geschäft teilhaben. So wird jeder Verkaufende finanziell am Schrotthandel beteiligt. Interessant ist hierbei jede Form von Schrott, desto reiner die Metalle sind, desto höher liegt der Ankaufspreis. Das können Edelmetalle sein, aber auch Altmetalle, beispielsweise Kobalt, Kupfer, Gold, Silber, Palladium, Zink, Zinn, Messing oder Aluminium. Größtenteils wird in Gelsenkirchen Mischschrott angeboten, Buntschrott, Kabelschrott, Haushaltsschrott. Je nachdem, wie groß die Menge ist und welche Metalle in der Menge enthalten sind, wird anhand der tagesaktuellen Börsenpreise von Schrottankauf Gelsenkirchen ein guter Ankaufspreis errechnet und auch direkt in bar ausgezahlt.

Die Schrottentsorgung Gelsenkirchen sorgt dafür, dass durch das Schrottrecycling Umwelt, Mensch und Natur etwas Gutes getan wird

Durch die Schrottabholung Gelsenkirchen hat es jeder Privathaushalt und jeder Betrieb in der Hand, sich am Erhalt von unserer Erde zu beteiligen. Schrottrecycling ist ein wichtiger Beitrag gegen die weitere Verknappung unserer Rohstoffe und hilft, die Welt unseren Kindern und Enkelkindern nicht ganz zerstört zu überlassen.

Mehr Informationen zum Thema Schrottankauf finden Sie auf unsere Homepage:

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottankauf-gelsenkirchen/

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling–Produktionskreislauf zugeführt.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne0

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

Weitere News Themen: