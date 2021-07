Schrottankauf Essen – Metalle kostenfrei abholen lassen – für Privat und Gewerbe

Spätestens, wenn wieder einmal Unmengen an aussortiertem Schrott den Keller verstopfen, auf dem Dachboden vor sich hin rosten oder in Betrieben die Ecken und Höfe verstopfen, stellt sich die Frage nach der Entsorgung. Diese Schrottentsorgung ist oftmals mit Problemen verbunden. Entweder, die Teile sind schwer und nur mit viel Arbeitsaufwand und purer Muskelkraft selbst zum Wagen und zum Wertstoffhof zu transportieren oder, sie sind so sperrig, dass sie nur mit einer Demontage zu entsorgen wären. Vielleicht ist auch das passende Fahrzeug gerade nicht parat.

Schrottankauf Essen

Mit Schrottankauf Exclusiv können Kunden alle Dienstleistungen rund um die Schrottentsorgung kostenfrei in Auftrag geben. Dabei ist es unwichtig, ob es sich um eine Kleinmenge oder einen Großauftrag handelt. Einzig ein Anruf ist nötig oder eine E-Mail, wobei dem Team genannt werden sollte, welche Art von Schrott vorhanden ist und in welcher Menge. Dementsprechend wird von der Firma das passende Fahrzeug und die passenden Werkzeuge ausgewählt, um den Schrott schnell und effizient aufladen und abtransportieren zu können – direkt vor Ort: im Haushalt, im Keller oder in den Betriebsräumen. Eine Vorabsortierung ist nicht nötig, das übernimmt das Team genauso, wie den Ausbau und/oder die Demontage bei Teilen, die noch angeschlossen sind, noch verbaut sind, zum Beispiel bei Anlagen, Maschinen oder Heizungen.

Daueraufträge und Containerdienst buchbar

Wenn in der Firma nicht nur einmalig Schrott abgeholt werden soll, sondern in wiederkehrenden Abständen, ist ein Dauerauftrag eine sinnvolle Vereinbarung. Dadurch ist sichergestellt, dass im persönlich abgeklärten Turnus der Schrott pünktlich aufgeladen und abtransportiert wird.

Bares Geld mit Metallschrott verdienen

Mit Schrottankauf Exclusiv haben Verkäufer und Verkäuferinnen von Schrott einen seriösen und fairen Partner, der durch seine langjährige kundenfreundliche Tätigkeit schon viele treue Kunden und Kundinnen gewinnen konnte. Nicht zuletzt liegt dies daran, dass immer der bestmögliche Ankaufspreis ausgezahlt wird. Die im Schrott enthaltenen noch interessanten Materialien, wie beispielsweise Kupfer, Messing, Blei, Zinn, Eisen, Stahl, Zink, Blech, Aluminium sind besonders in Reinform wertvoll und erzielen gute Preise. Aber auch verbaute Teile, die mit anderen Materialien verbunden sind, können noch gute Gewinne erbringen, besonders dann, wenn Edelmetalle enthalten sind. Laien erkennen vielleicht nicht, was sich in dem Schrotthaufen verbirgt und sind sich daher unsicher, ob er überhaupt für einen Ankauf infrage kommt. In dem Fall reicht ein kurzer Anruf, optimalerweise mit einem Foto der Teile, und das kompetente Team kann schnell identifizieren, welche Metalle enthalten sind und ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Nachhaltiges Schrottrecycling in Essen durch korrekte Entsorgung

Im Schrott sind leider nicht nur wichtige sekundäre Rohstoffe enthalten, sondern oftmals auch Giftstoffe, die fachkundig und verantwortungsbewusst abgelöst werden müssen. Es muss verhindert werden, dass diese Stoffe durch unsachgemäßes Entsorgen in das Grundwasser gelangen und dadurch Mensch und Natur schaden. Deshalb gibt es hierzu strenge Vorschriften, die verhindern sollen, dass Schrott einfach über den normalen Hausmüll entsorgt oder womöglich in einer Nacht und Nebel Aktion in der Natur abgeladen wird. Mit Schrottankauf Essen wird der Schrott korrekt und allen Auflagen entsprechend dem Recycling-Kreislauf zugeführt und kann professionell aufbereitetet unserem Wirtschafts-Kreislauf wieder zur Verfügung gestellt werden.

