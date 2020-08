Schrottankauf Dortmund ist mit der Direkte Schrottabholung einfach wie noch nie

Die Entsorgung von Altmetallen, Schrott funktioniert in Dortmund einfach und schnell

Wenn sich wieder einmal Altmetall angesammelt hat, ist Schrottankauf Exclusiv der richtige Ansprechpartner, um wieder Platz zu schaffen auf Ihrem Betriebshof, in der Garage, im Keller oder auf dem Dachboden. Seien es die Überreste der letzten Sanierung, die Rohre, Kabel und Armaturen oder die aussortierten Elektrogeräte, Maschinenteile, Fahrräder oder Alufelgen.

Lehnen Sie sich bequem zurück und überlassen dem erfahrenen Profiteam alle Arbeiten rund um Ihren Schrott – kostenfrei, sachgerecht und professionell.

Inklusive kostenlose Abholung von Schrott, Altmetallen zu überzeugenden Ankaufspreisen für Privat, Gewerbe, Organisation

Ein kurzer Telefonanruf oder eine E-Mail genügt, um mit die Schrottabholung in Dortmund zu beauftragen einen Termin zu vereinbaren. Dank der kundenfreundlichen Flexibilität sind hier unnötige Wartezeiten auch nicht zu befürchten. Der Wunschtermin ist schnell gemacht und der ungeliebte Müll ist bald Geschichte.

Als langjähriges Familienunternehmen kann Schrottankauf Exclusiv einen besonders kundenfreundlichen Ablauf garantieren und hat für jeden Auftrag die benötigte Ausrüstung im festen Bestand. Deshalb ist es unerheblich, in welcher Art und Form der Schrott vorhanden ist, ob es sich um Kleinmengen handelt oder große, sperrige, womöglich noch verbaute Teile, Anlagen oder Maschinen. Der Schrott wird direkt dort, wo er sich befindet abgeholt. Muss noch sortiert werden, demontiert oder ausgebaut, so wird dies von dem freundlichen Team kompetent und sachgerecht erledigt. Es werden keinerlei Gebühren oder Arbeitskosten fällig – der gesamte Service ist vollkommen kostenfrei. Der Schrott wird aufgeladen und abtransportiert.

Privathaushalt, Gewerbe und Institutionen profitieren gleichermaßen durch das kompetente Unternehmen.

Die Partnerschaft bei dauerhaftem Schrottaufkommen

Wenn im Betrieb beispielsweise nicht nur einmal Schrott abgeholt werden soll, sondern eine Abholung in regelmäßigen Abständen erforderlich ist, ist Schrottankauf Exclusiv der richtige Ansprechpartner, um eine Partnerschaft zu vereinbaren. Im Zuge dieser Vereinbarung holt das Team in individuell abgesprochenen Terminen den Schrott pünktlich ab.

Kunden und Kundinnen haben wieder Platz geschaffen und können zusätzlich noch von den guten Ankaufspreisen profitieren.

Schrottankauf Dortmund zahlt Bestpreise für alten Schrott

Da die Bezahlung zu äußerst fairen und transparenten Kursen ist für Schrottankauf in Dortmund obligatorisch. Mithilfe der tagesaktuellen Börsenpreise wird für Kunden und Kundinnen immer der bestmögliche Ankaufspreis errechnet, der bei Bedarf auch direkt vor Ort in bar gezahlt werden kann. Besonders hochdotiert sind Edelmetalle, Altmetalle – Kupfer, Messing, Edelstahl, Eisen, Zinn, Zink oder Aluminium in Reinform. Desto sortenreiner die Altmetalle sind, desto höher liegt der Ankaufspreis. Aber auch Kabelschrott, Elektroschrott, Mischschrott kann einen guten Preis erzielen, besonders, wenn er in größeren Mengen vorhanden ist. Die wichtigen Materialien, die alter Schrott enthält, sind zu schade, um sie einfach verrotten zu lassen.

Schrottrecycling ist wichtig für Mensch und Natur

Wenn der Schrott bei Kunden und Kundinnen abgeholt wurde, beginnt die wichtige Arbeit des Recyclings. Es wird hierbei durch mehrere Arbeitsgänge sortiert und getrennt. Besonders verantwortungsbewusst und fachgerecht müssen toxische Teile gelöst werden, da sie ansonsten schädlich für Mensch und Natur werden könnten. Die unbrauchbaren Komponenten werden korrekt entsorgt und die übrig bleibenden sekundären Rohstoffe für den Produktionskreislauf wieder zur Verfügung gestellt. Die Rohstoffe können so immer wieder eingeschmolzen und neu verwertet werden. Da es sich um ein Recycling erster Güte handelt, ein reines Recycling, ist niemals ein Qualitätsverlust zu befürchten, wie bei anderen Materialien, wie beispielsweise Kunststoff oder Papier. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Verarbeitung mit sekundären Rohstoffen eine nicht unerhebliche Einsparung von Energie bedeutet. Deshalb sind sekundäre Rohstoffe in der Industrie gefragter, als primäre (neue) Rohstoffe. Deshalb sorgt Schrottankauf Exclusiv dafür, dass Ihr alter Schrott korrekt und fachgerecht recycelt wird, und mit der Beauftragung des Teams sorgen die Verkäufer und Verkäuferinnen für die Schonung unserer Ressourcen und Wirken der aktuellen Rohstoffverknappung entgegen. Das ist nachhaltig, gut für die Umwelt und gut für uns.