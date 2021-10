Schrottankauf Dortmund – Gutes Geld für Ihren ungeliebten Schrott

Der mobile Schrottankauf Dortmund Team kauft Altmetalle in Reinform an, wie Blei, Messing, Aluminium, Eisen, Zinn, Zink Kupfer und Blech. Aber auch verbaute Metalle aus Anlagen, Maschinen, Motoren, Geräten werden abgeholt. In jedem Haushalt, in jeder Firma sammelt sich im Laufe der Zeit wertvoller Müll aus Metall: Das kann Elektroschrott sein, Heizkörper, Eisenteile, Türen, Rohre oder Zäune. Sogar die Autoentsorgung ist in Dortmund kein Problem. Alte Fahrzeuge, vom LKW bis zum Fahrrad sowie KFZ-Teile sind interessante Güter. Als fairer, zuverlässiger Partner ist das Team schnell direkt vor Ort, begutachtet das Angebot, zahlt den Bestpreis direkt in Bar aus und transportiert alle Teile sofort ab. Eine Win-win-Situation für alle: Die Verkäufer und die Umwelt.

Der Ablauf für Privat, Institution und Gewerbe

Um seinen Müll loszuwerden, Platz zu schaffen und gutes Geld zu bekommen, ist der Ablauf denkbar einfach. Eine unverbindliche Anfrage ist per Telefon wie auch per Mail möglich. Der Kunde, die Kundin sollte angeben, was für Schrott von der Schrottabholung in Dortmund zu entsorgen ist und in welcher Menge er vorhanden ist. Wichtig ist auch die Frage, ob der Schrott schon zur Abholung bereitsteht, oder ob noch vom Team Teile ausgebaut, sortiert, demontiert werden müssen. Diese Fragen sind relevant, damit die Schrotthändler das entsprechende Fahrzeug, die entsprechenden Werkzeuge mit sich führen, um jeden Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können. Pünktlich zum vereinbarten Termin ist das kompetente Team vor Ort. Arbeiten, wie Ausbau, als auch Verladung werden selbstverständlich gerne vom Team übernommen, und der vereinbarte Preis wird direkt vor Ort bezahlt.

Die Preise für Altmetall, für Schrott

Welchen Preis Verkäufer und Verkäuferinnen für Ihren Schrott erwarten können, hängt von folgenden Faktoren ab: Welche Art von Altmetall wird verkauft? Ist es reines Metall oder verbaut mit anderen Stoffen und muss noch getrennt werden? In welcher Menge ist es vorhanden? Danach wird anhand des aktuellen Tagespreises für Rohstoffe errechnet, wie hoch die Auszahlung liegt.

Bei Schrottankauf Exclusiv können Sie davon ausgehen, dass Sie immer einen fairen Partner haben, der Ihnen Bestpreise bietet.

Wichtig zu wissen: Durch die umweltbewusste Entsorgung bleibt der Markt stabil. Werden nämlich immer wieder neue Metalle verarbeitet, anstelle alte aufzuarbeiten, steigt der Preis aller Geräte, Autos, Maschinen, und das spüren wir alle im Portemonnaie.

Pressekontaktdaten:

Schrottankauf Exclusiv

Hamza El-Lahib

Deutschestr 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

Pressemitteilung von Schrottankauf-Exclusiv wurde publiziert durch CarPR