Schrottankauf Bielefeld – auch im verschlossenen Zustand können Sie Schrott mit mobiler Abholung sicher entsorgen

Während der aktuellen Pandemie kämpfen viele Unternehmen nun damit, die Probleme zu lösen, die durch den Lockdown unweigerlich entstehen: Betriebsschließungen, Kurzarbeit oder Homeoffice stellen in der Regel überlebende Unternehmen vor große Herausforderungen. Aber auch in Privathaushalten kämpfen wir alle mit diesen Einschränkungen und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Dies sind nicht alle finanziellen Probleme, die viele Menschen betreffen. Besonders ernst für uns als Mitglieder der Gesellschaft sind Kontaktbeschränkungen, Absage von Aktivitäten, Vereinsleben, soziale Hobbies, Ausflüge und Reisen – all dies macht unser Leben wertvoller. Bestenfalls bissen wir die Zähne zusammen, konzentrierten uns auf die anderen Möglichkeiten, die unser Leben aktiv mitgestalten, und bekundeten unsere Solidarität mit der Idee, das Leben so schnell wie möglich zu beenden und ins normale Leben zurückzukehren.

Aus diesem Grund muss der Alltag nicht durch unbedingt notwendige Zusatzprobleme erschwert werden.

Nach wie vor fallen in jedem Privathaushalt, in jedem Unternehmen und in jeder Institution Schrottstoffe an. Das Leben muss schließlich weitergehen. Wenn alte elektronische Geräte durch neuere Modelle ersetzt werden, müssen auch die alten Schätze entsorgt werden. Bei jedem Umzug, Umbau und Modernisierung fallen Schrotte an, wie Kabelschrott, alte Rohre, Armaturen, Garagentore, Maschinen, Heizungen, defekte Fahrräder oder Zinn und Edelmetalle (wie Kupfer, Platin, Gold und Silber) Die gesamte Kollektion .

Gut zu wissen, dass Schrotte in Bielefeld noch richtig entsorgt werden können und jetzt keine Vorräte mehr nötig sind

Die mobile Schrottabholung von Bielefeld sorgt dafür, dass Privathaushalte und Unternehmen ab sofort ungeliebten Müll entsorgen können. Das Handhabungsprinzip ist für den Kunden ganz einfach: Einfach einen Telefontermin vereinbaren und das mobile Team holt den Schrott direkt von dort ab. Kunden benötigen keine Vorarbeiten. Wenn das Schrottmaterial nicht abholbereit ist, weil es noch montiert oder zu groß und sperrig ist, um es leicht zu verladen, wird es zerlegt und mit geeigneten Geräten zerkleinert und abtransportiert. Es versteht sich von selbst, dass alle derzeit erforderlichen Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. Die gesamte Schrottabholung in Bielefeld unterscheidet sich von der Selbstfahrt zum Wertstoffhof und ist für Kunden völlig kostenlos. Es gibt keine Gebühren oder Preise.

Schrott ist ein wichtiger Bestandteil des Recycling-Prozesses – deshalb werden von Produktionsfirmen gute Preise gezahlt

Die kostenlose Abholung ist deshalb machbar, weil in der Neuproduktion von Gütern gerne Altmetalle verwendet und deshalb auch dem Wert entsprechend bezahlt werden. So schonen wir durch unsere Schrottabholung die Ressourcen unserer Erde, tun etwas Gutes für die Umwelt und sind unseren Schrott los.

Kurzüberblick:

Mit Hilfe der mobilen Schrottabholung können auch während des Lockdowns Schrotte aus Haushalten, Unternehmen und Institutionen sicher und dank direkter Vor-Ort-Sammlung sogar kostenlos entsorgt werden. Je nach Art, Reinheit und Menge der Schrottstoffe sind angemessene und gute Einkaufspreise zu erwarten. Zu den kostenlosen Dienstleistungen gehören Ausbau, Demontage, Verladung und Demontage. Das gesammelte Altmetall wird sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und gelangt in den Recycling-Produktionskreislauf.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

