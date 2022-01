Schrottabholung Wattenscheid Wir holen kostenlos Schrott und Altmetall ab

Unkomplizierte Entlastung dank kostenloser Schrottabholung in Wattenscheid

Eine saubere und ordnungsgemäße Schrottentsorgung gestaltet sich oftmals schwerer als gedacht. Eine Entsorgung im einfachen Haushaltsmüll ist je nach Schrottart umweltschädlich und nicht erlaubt, während die Fahrt zu einem stationären Schrotthändler mit Fahrt- und Transportkosten verbunden ist.

Mit unserer kostenlosen Schrottabholung bieten wir von Schrotthandel. NRW Ihnen die einfache Möglichkeit, Ihren Schrott in Wattenscheid und Umgebung sauber loszuwerden, ohne dabei selbst tätig zu werden. Dass umweltfreundliche Prozesse dabei an erster Stelle stehen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

So einfach entlasten wir Sie mit unserer kostenlosen Schrottabholung

Wenn Sie unsere kostenlose Schrottabholung in Anspruch nehmen möchten und sich der abzuholende Schrott in Wattenscheid und Umgebung befindet, reicht eine kurze Kontaktaufnahme über 0163 4630051 aus. Alternativ können Sie uns auch über https://schrotthandel.nrw/contact kontaktieren.

Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin an dem von Ihnen gewünschten Ort. Je mehr Informationen Sie uns schon vor der Schrottabholung geben, desto besser können wir die Abholung planen und durchführen. Folgende Fragen sind für die Abholung relevant:

Um welche Art Schrott handelt es sich?

Um welche Menge Schrott handelt es sich?

Wo befindet sich der abzuholende Schrott?

Ist eine Demontage notwendig?

Die anschließende Schrottabholung gestalten wir so effektiv wie nur möglich, sodass Sie innerhalb weniger Minuten entlastet sind. Auch aufwendige Demontagearbeiten stellen für uns keinerlei Probleme dar. Wir packen dort an, wo andere aufgeben.

Schrottankauf statt kostenloser Schrottabholung- faire Preise für Ihren Schrott in Wattenscheid

Größere Mengen Schrott holen wir nicht nur kostenlos bei Ihnen ab. Aufgrund der wertvollen Altmetalle bieten wir Ihnen auch einen Schrottankauf an und zahlen Ihnen hierfür auch faire Preise. Neben den herkömmlichen Schrottarten, wie Altmetallschrott, Misch- oder Elektroschrott, kommen auch alte und kaputte Autoteile für den Schrottankauf in X in Betracht. Von hohem Interesse für den Schrottankauf in Wattenscheid sind dabei vor allem:

Motoren und Getriebe

Katalysatoren und Auspuffanlagen

Karossen

Auf Ihren Wunsch hin schlachten wir Ihr Fahrzeug bei einem anschließendem Verkauf der Autoteile auch gerne kostenlos aus.

Umweltfreundliche Prozesse und einfache Abläufe – das ist Schrotthandel. NRW

Wir garantieren Ihnen sowohl bei unserer kostenlosen Schrottabholung als auch bei unserem Schrottankauf in Wattenscheid umweltfreundliche Prozesse, eine saubere Trennung und Entsorgung Ihres Schrotts und eine Wiederverwertung der Altmetalle.

Auf Ihren Wunsch hin erhalten Sie von uns auch einen Entsorgungs- oder Recyclingnachweis.

Mehr über uns, unsere Schrottabholung und unseren Schrottankauf in Wattenscheid finden Sie unter https://schrotthandel.nrw/schrottabholung-wattenscheid .

Pressekontaktdaten:

Schrotthandel. NRW

Lohrheidestraße 156

44866 Bochum

Mobile: 0163 4630051

E-Mail: info@schrotthandel.nrw

Web: https://schrotthandel.nrw