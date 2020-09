Schrottabholung Siegburg durch mobilen sachgerechten Service alten Schrott recyceln

Für Privat und Gewerbe

Kostenfreie Schrottabholung von Schrott, Altmetallen jeder Art und Menge – sinnvolles Recycling leicht gemacht

Ob im Privathaushalt oder im Betrieb. Überall in Siegburg sammelt sich immer wieder Schrott an. Sei es im Zuge von Umzügen, Sanierungen, Renovierungen oder durch die Neuanschaffung der neuesten Technik, wobei die alten, unnützen Teile im Keller, auf dem Dachboden, in der Garage oder auf dem Betriebsgelände landen, um sie später einmal zu entsorgen. Hier setzt der Service von Schrottankauf Exclusiv an.

Der Service rund um den Schrottankauf Siegburg

Die Kontaktaufnahme zu Schrottankauf Exclusiv in Siegburg ist schnell und einfach telefonisch wie auch per E-Mail möglich. Der Termin zum Ankauf des Schrottes kann größtenteils auch kurzfristig vereinbart werden. Genannt werden sollte, was abgeholt werden soll, um welche Menge es sich handelt und in welcher Form der Schrott vorhanden ist, damit das Team effektiv organisieren kann, welches Fahrzeug und welche Werkzeuge gebraucht werden. Eine gute und einfache Möglichkeit ist hierbei auch, ein Foto des Schrottes per Handy oder per Mail zu verschicken, damit die Schrotthändler sehen, um was es sich bei dem Auftrag handelt.

Das Team ist zum Wunschtermin pünktlich vor Ort, verlädt den Schrott und transportiert ihn ab. Zum weiteren Service gehören auch die Demontage, das Ausbauen von Maschinen, Anlagen oder auch Heizungen direkt vor Ort, sowie der Abtransport von Kraftfahrzeugen aller Art und jeder Größe. Hierbei ist es unbedeutend, ob die Fahrzeuge noch fahrtüchtig sind oder nicht. Selbstverständlich ist auch dieser Service kostenlos. Die Abnahme von kleinen Mengen ist genauso möglich, wie auch die Abnahme von großen und/oder sperrigen Mengen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um sortenreine Metalle handelt, oder um verbaute Teile, Kabelschrott, Elektroschrott oder Mischschrott.

Schrottankauf Exclusiv ist auch für Betriebe, Vereine oder Organisationen der zuverlässige Ansprechpartner

Wenn im Gewerbe dauerhaft in regelmäßigen Abständen Schrott anfällt, bietet sich eine Partnerschaft an, wobei kontinuierlich im vereinbarten Turnus der Schrott abgeholt wird. Zu diesem Zweck können auch Container bereitgestellt werden, die dann regelmäßig geleert werden.

Das Unternehmen ist für jeden Service bestens ausgerüstet und bereitet den Schrott für ein fachgerechtes Recycling auf.

Schrottrecycling ist nachhaltig und wichtig für die Umwelt

Schrott wird oftmals als Müll bezeichnet, als unnütz, zu nichts mehr zu gebrauchen. Dabei sind im Schrott wichtige sekundäre Rohstoffe enthalten, die alles andere als wertlos sind. Vielmehr sind sie in der Produktionsindustrie hoch begehrt. Zum einen werden unsere Rohstoffe immer knapper und können nicht mehr ewig neu gefördert werden und zum anderen ist für die Wiederaufarbeitung von Altmetallen bedeutend weniger Energie nötig, als bei „neuen“ Rohstoffen. Vor dem Hintergrund, dass diese Rohstoffe auf Dauer immer wieder neu aufgearbeitet werden können, ohne sich abzunutzen, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden, ist das Recycling von Schrott die perfekte Lösung für den Wirtschaftskreislauf. Es ist pure Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Reinform. Die Schrottabholung in Siegburg sorgt dafür, dass Schrott sachgerecht recycelt wird und keine Ressourcen verschwendet werden.

Der Schrottankauf in Siegburg lohnt sich auch finanziell für Verkäufer und Verkäuferinnen

Zusätzlich zu den umfangreichen kostenfreien Dienstleistungen können Kunden und Kundinnen außerdem auch noch mit einem guten Ankaufspreis rechnen. Insbesondere bei größeren Mengen und sehr sortenreinen Altmetallen fallen diese dementsprechend lohnender aus. Die Ankaufspreise errechnen sich transparent nach den tagesaktuellen Börsenpreisen und werden bei Bedarf auch ganz kundenfreundlich direkt bei der Übergabe des Schrottes an Ort und Stelle ausgezahlt.

