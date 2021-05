Schrottabholung Krefeld hilft, wenn der Keller zugemüllt ist – Privathaushalten und Gewerbe

Wenn kein Durchkommen mehr im Keller ist, auf dem Dachboden, der Garage oder auf dem Hof, ist es Zeit für die Schrottabholung in Krefeld

Viele Mitbürger und Mitbürgerinnen in Krefeld legen sehr viel Wert auf ein gepflegtes Heim und auch auf einen ansehnlichen Garten. Es werden gerne neue Möbel gekauft, auch, wenn die alten eigentlich noch gut nutzbar wären. Die Dekoration muss den Jahreszeiten entsprechend angepasst werden, aber auch den aktuellen Trends entsprechen. Die Mode der Wandfarben, Tapeten und Einrichtungsstile ändern sich hierbei schnell, und kaum jemand passt sich dem nicht an. Man will sich schließlich wohlfühlen in seinem trauten Heim. Es wird geputzt, gesaugt und geschrubbt, damit der gesamte Besitz gepflegt erscheint. Anders sieht es leider in vielen Kellern, auf Dachböden und Garagen aus. Diese Stiefkinder der Häuser fristen oftmals ein trauriges Dasein. Was anfangs noch überschaubar war, wird im Laufe der Zeit oftmals zu einem chaotischen Durcheinander an ausrangiertem Schrott, Kisten, rostigen Teilen und verstaubten Gegenständen, in dem irgendwann der Überblick vollkommen verloren geht.

Dabei ist es so einfach und unkompliziert, Ordnung zu halten, wenn der ausrangierte Schrott sofort verschwindet und nicht gesammelt wird.

Das ist leichter gesagt als getan? Nein, es ist wirklich ganz einfach und unkompliziert. Sie müssen kein Aufräumspezialist werden oder Ihre Zeit als Putzfrau vergeuden. Sie müssen gar nichts tun. Sie können sich ruhig einen Kaffee machen, gemütlich auf das Sofa setzen und den Schrottabholung Krefeld anrufen. Am Telefon vereinbaren Sie einen Termin und lehnen sich entspannt zurück. Wenn das Team anrückt, setzen Sie sich wieder auf Ihr Sofa und überlassen den Fachleuten die Arbeit. Sie werden ihren Schrott sachgerecht sortieren, aufladen und abtransportieren, während Sie Ihren Kaffee trinken. Sie haben noch Anlagen angeschlossen, wie beispielsweise die alte Heizungsanlage, Motoren müssen noch ausgebaut werden oder die Teile sind so sperrig und groß, dass ein einfacher Abtransport nicht möglich ist? Das ist kein Problem. Die Profis haben das entsprechende Werkzeug, die Spezialgeräte und Transportmöglichkeiten und die Expertise, um zu demontieren, auszubauen und zu zerkleinern. Zurück bleiben wieder überschaubare Räume, in denen Platz vorhanden ist und ungepflegte Müllansammlungen gehören der Vergangenheit an.

Was wird abgeholt? Ist nur Altmetall gefragt? Ist die Entsorgung gebührenpflichtig?

Abgeholt werden reine Edelmetalle und Altmetalle, wie beispielsweise Kupfer, Aluminium, Zinn, Zink oder Eisen und Blech in jeder Größenordnung. Interessant sind aber auch verbaute Teile, wie Gartenmöbel, Maschinenteile, Alufelgen, Geräte, Anlagen, Zäune, Mischschrott oder Kabelschrott. Wenn man sich nicht sicher sein sollte, was da eigentlich im Keller vor sich hin rostet, reicht ein kurzer Anruf, um alle Fragen und Wünsche in diesem Zusammenhang zu klären.

Der gesamte Service der Schrottabholung ist vollkommen kostenfrei. Vielmehr ist bei größeren Mengen und/oder hoch dotierten Altmetallen noch mit fairsten Ankaufspreisen zu rechnen.

Kurzüberblick:

Durch der mobilen Schrottabholung ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

Weitere News Themen: