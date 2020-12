Schrottabholung Jülich – der schnellste Weg Schrott zu entsorgen

Wie viel Gewinn lässt sich mit Schrott erzielen? in der Corona Zeit

Wie hoch der Ankaufspreis für Schrott liegt, hängt von der Art des Schrottes, der Menge und dem Gewicht ab. Altmetalle, Edelmetall die sortenrein sind, erzielen hierbei noch einen höheren Gewinn als Metalle, die mit anderen Stoffen verbaut sind. Momentan sind besonders Aluminium, Blei und Kupfer hoch dotiert, weil die Produktions-Industrie diese Metalle aktuell besonders schätzt. Aber auch Eisen, Messing, Stahl, Blech, Zinn oder Zink zum Beispiel sind bestens geeignet für das Recycling und die Neuproduktion in der Industrie, sei es im Schrott in Reinform oder noch verbunden mit anderen Stoffen, wie beispielsweise Plastik oder Holz. Mittels der tagesaktuellen Börsenpreise errechnet Schrottankauf Exclusiv direkt vor Ort die Auszahlungspreise völlig transparent und fair. Durch ihre langjährige kundenorientierte Tätigkeit ist das Team in der Lage, hier immer die bestmöglichen Preise weiterzugeben und an Kunden und Kundinnen direkt auszuzahlen.

Mit der Schrottabholung in Jülich etwas Gutes für die Umwelt tun

Wenn der Schrott über Schrottankauf Exclusiv in Jülich entsorgt wird, setzen die Verkäufer und Verkäuferinnen einen wichtigen Recyclingprozess in Gang. Das Team sorgt dafür, dass die enthaltenen sekundären Rohstoffe, die im Schrott enthalten sind, dem Produktions-Kreislauf wieder zugeführt werden. Vor dem Hintergrund, dass unsere Rohstoffe sich langsam aber sicher dem Ende zuneigen, ist das Recycling ein wichtiger Wirtschaftszweig, der unserer Umwelt zugutekommt und dadurch letztendlich uns allen. Durch die Wiederaufbereitung können die Stoffe immer wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet werden ohne Verluste oder Qualitätsmängel befürchten zu müssen.

Bei regelmäßigem Schrottaufkommen ist eine Partnerschaft empfehlenswert

Wenn in Gewerbe oder Betrieb nicht nur einmalig, sondern in regelmäßigen Abständen Schrott anfällt, ist ein Dauerauftrag im Sinne einer Partnerschaft eine lohnenswerte Überlegung. Dies beinhaltet einen gemeinsam vereinbarten, regelmäßigen Turnus, zu dem der Schrott direkt vor Ort aufgeladen und abtransportiert wird. Hierzu ist auch die Bereitstellung von Containern möglich, die dann vom Team in regelmäßigen Abständen pünktlich geleert werden.

