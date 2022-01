Schrottabholung in Wesel kostenlose Schrottentsorgung Schrott aller Art schnell und unkompliziert

Schrotthandel. NRW- Ihr Partner rund um den Schrotthandel in Wesel

Sind Sie auf der Suche nach einem professionellem und zuverlässigem Schrottabholung in Wesel und Umgebung, der bei Ihnen für eine schnelle und unkomplizierte Entlastung sorgt? Unser mobiles Team holt Ihren Schrott in ganz Wesel und Umgebung innerhalb kürzester Zeit kostenlos ab, kümmert sich um eine saubere Entsorgung und zahlt Ihnen für größere Mengen Schrott auch attraktive und transparente Preise.

Unsere kostenlose Schrottabholung in Wesel

Mit unserer kostenlosen Schrottabholung überzeugen wir in Wesel schon seit Jahren unsere privaten und gewerblichen Kunden. Selbst die Abholung kleinerer Mengen Schrott schafft bei Ihnen im Haus, auf dem Dachboden und Garten oder auf Ihrem Gewerbehof wertvollen Platz, den Sie anderweitig nutzen können. Mit unserem Service der kostenlosen Schrottabholung sparen Sie sich die Fahrt und Transportkosten zu einem stationären Schrotthändler und können sich gleichzeitig sicher sein, dass wir uns um eine fachgerechte Entsorgung Ihres Schrotts kümmern.

Welcher Schrott kommt für unsere kostenlose Schrottabholung in Wesel infrage?

Unsere Schrottabholung bieten wir im Raum Wesel für alle Schrottarten ab einer Menge von 200kg an. Dazu gehören neben einfachem Haushaltsschrott wie beispielsweise Eimern, Gartenmöbeln und Küchengeräten auch alle Arten von Metall-, Elektro- und Mischschrott.

Darüber hinaus kommen für unsere Schrottabholung in Wesel auch alte Autoteile jeglicher Art in Betracht.

Schrottankauf zu attraktiven Preisen bei Schrotthandel. NRW

Da größere Mengen Schrott oftmals wertvolle Altmetalle enthalten, sollen Sie auch finanziell von unserem Service profitieren. Bei der Abholung größerer Mengen Schrott zahlen wir Ihnen daher attraktive und vor allem transparente Ankaufspreise. Die Preise beim Schrottankauf

setzen sich aus

Menge des abgeholten Schrotts

Reinheitsgrad des Schrotts

Art des Schrotts

zusammen und sind an die tagesaktuellen Marktpreise gekoppelt. Als professioneller und seriöser Schrotthändler erstellen wir Ihnen bei der Schrottabholung und dem Schrottankauf eine vollständige Liste aller abgegebenen Altmetalle und bieten Ihnen eine Bezahlung in bar oder per Überweisung an.

Auch einen Entsorgungs- und Recyclingnachweis stellen wir Ihnen nach dem Schrottankauf gerne aus.

Jetzt Termin bei Ihren Klüngelskerlen aus Wesel vereinbaren

Interessieren Sie sich für unsere kostenlose Schrottabholung oder unseren Schrottankauf in Wesel ? Vereinbaren Sie einen Termin mit uns unter 0163 4630051 oder über unsere Website: https://schrotthandel.nrw/schrottabholung-wesel . Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Pressekontaktdaten:

Schrotthandel. NRW

Lohrheidestraße 156

44866 Bochum

Mobile: 0163 4630051

E-Mail: info@schrotthandel.nrw

Web: https://schrotthandel.nrw