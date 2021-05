Schrottabholung in Gelsenkirchen : Unser Schrott- und Metallhandel ist der ideale Partner für Sie.

Es werden alle Services rund um das Thema Metallschrott von der Demontage bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung angeboten

Die Schrottabholung Gelsenkirchen ist täglich im Ruhrgebiet und ganz NRW unterwegs, um Metallschrott von Privatpersonen und Unternehmen einzusammeln. Dafür stehen spezielle Fahrzeuge zur Verfügung, die ein effizientes Arbeiten und damit eine kurze Verweildauer beim Kunden ermöglichen. Ziel ist es, den Aufwand, den die Abholung von Schrott verursacht, für den Kunden möglichst gering zu halten. Grundsätzlich wird jede Art von Schrott – Sondermüll ausgenommen – vom Schrottabholung Gelsenkirchen eingesammelt. Hierfür genügt ein kurzer Anruf und kurz darauf rollt das Fahrzeug des Händlers auch schon auf den Hof. Sind neben der reinen Abholung auch Demontage-Arbeiten notwendig, sollte dies bereits bei der Terminabsprache bekanntgegeben werden, da der Schrottankauf in diesem Fall mit dem entsprechenden Gerät beim Kunden vorfährt und darüber hinaus gegebenenfalls Kosten anfallen können. Nach der Demontage und der Abholung sorgt die Schrottabholung Gelsenkirchen für eine fachgerechte Weiterbehandlung des Schrotts: nicht wiederverwendbare Materialien werden entsorgt und alle anderen Bestandteile zu den hochspezialisierten Recyclinganlagen verbracht.

Privatkunden profitieren ebenso wie die Unternehmen vom Schrott-Ankauf

Während sämtliche Kunden in den Genuss der kostenlosen Schrott-Abholung kommen, ist für den Schrott-Ankauf eine bestimmte Mindestmenge erforderlich. Die Konditionen hierfür können jederzeit beim Schrottabholung Gelsenkirchen angefragt werden. Bei entsprechender Quantität kann für jede Art von Metallschrott ein Angebot erstellt werden. Die Bezahlung des vereinbarten Betrages erfolgt per Überweisung oder Barzahlung – ganz nach Wunsch des Kunden. Da sortenreiner Schrott in der Folge den geringsten Aufwand für den Schrotthändler bedeutet, werden für diesen die höchsten Preise geboten. Aber auch Mischschrott jeder Art wird zu reellen Konditionen angekauft. Hier muss vor der Weitergabe an die Recyclingunternehmen eine Vorsortierung stattfinden. Die unterschiedlichsten Bestandteile machen alte Mofas, Haushaltsgeräte und Fahrräder zu einem Schatz für den Schrottabholung Gelsenkirchen. Aber auch Katalysatoren, Heizkörper und alte Leitungen werden gerne angekauft. Für die Recyclinganlagen interessant sind unter anderem Materialien wie Kupfer, VA, Blei, Edelstahl, Messing, Zink, Aluminium und Kabel sowie Kabelabfall jeder Art. All diese Materialien werden professionell aufbereitet, um sie im Anschluss dem Rohstoff-Kreislauf wieder zuführen zu können.

Kurzzusammenfassung

Die Schrottabholung Gelsenkirchen holt alte Haushaltsgeräte, Kfz-Schrott und vieles mehr kostenlos bei seinen Kunden im gesamten Ruhrgebiet ab. Wird seitens der Kunden ein Mindestvolumen erreicht, kann der Metallschrott außerdem angekauft werden. Für die Abgabe eines Angebots benötigt der Schrotthändler Angaben zu Menge und Art des Schrotts. Der Ankaufpreis wird per Überweisung oder Barzahlung beglichen. Auch diesbezüglich richtet sich die Schrottabholung Gelsenkirchen nach den Wünschen der Kunden.

Pressekontaktdaten:

Schrott-Ankauf-NRW

M.EL Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Bochum

Telefon: 0163/20 49 842

E-Mail:info@schrott-ankauf-nrw.de

Mehr Informationen finden Sie unter : https://www.schrott-ankauf-nrw.de/

Weitere Themen: