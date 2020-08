Schrottabholung in Duisburg leicht gemacht durch Schrottankauf Exclusiv

Ihr Servicepartner rund um die Entsorgung von Schrott für Privat, Gewerbe, Institution

Nur im Ruhrgebiet sammeln sich Jahr für Jahr immer mehr Tonnen von Schrott an. Nicht nur in Industriebetrieben oder im Handwerk, sondern auch in Privathaushalten werden in unserer schnelllebigen Zeit immer zügiger metallhaltige Dinge aussortiert, die nicht mehr benötigt werden.

An sonst, wohin damit? Wo soll der ganze überflüssige Müll bleiben? Eine Möglichkeit wäre, selbst den Schrott zum Werkstoffhof zu transportieren, dabei selbst Hand anlegen zu müssen – ausbauen, schleppen, aufladen – und womöglich auch noch Annahmegebühren zahlen zu müssen, um den Schrott loszuwerden? Das muss nicht sein!

Schrottankauf Exclusiv bietet eine unkomplizierte Entsorgung von Schrott in Duisburg

Das Team kümmert sich schnell, kompetent und fair um einen reibungslosen Ablauf, wenn Sie wieder Platz schaffen wollen zu Hause oder im Betrieb, ungeliebte, nutzlose Altmetalle entsorgt haben wollen. Als alteingesessener Betrieb ist er bestens versiert, sich fachgerecht und zuverlässig um Ihr Anliegen zu kümmern.

Ein Anruf oder eine E-Mail genügt, um eine zeitnahe Terminvereinbarung zu treffen. Genannt werden sollte dabei, was abgeholt werden soll, welche Teile es sind und in welcher Menge der Schrott anfällt. Das ist wichtig, damit das Team das entsprechende Fahrzeug, das benötigte Equipment und Werkzeuge sofort mit sich führt, um schnell und effizient arbeiten zu können. Die Schrotthändler sind pünktlich bei Ihnen vor Ort, laden den Schrott auf und transportieren ihn ab. Muss noch sortiert werden oder müssen Teile noch ausgebaut werden, so ist das auch kein Problem. Das erledigen die freundlichen Mitarbeiter gerne für Sie. Auch die Entsorgung übernimmt Schrottankauf in Duisburg, unabhängig davon, wie groß das Fahrzeug ist, ob es noch fahrtüchtig ist oder abgeschleppt werden soll.

Fällt in der Firma regelmäßig Schrott an, so ist eine kontinuierliche Abholung zu gemeinsam festgesetzten Terminen eine sinnvolle Überlegung. Das Aufstellen eines Containers ist zum Beispiel auch schnell erledigt und Sie sind zukünftig regelmäßig Ihren Schrott los und brauchen sich darüber keinen Kopf mehr zu machen.

Welche Altmetalle werden angekauft

Abgeholt werden können Metalle in Reinform, wie auch Teile, die mit Metall verbaut sind. Das kann zum Beispiel Aluminium sein, Messing, Kupfer, Zink oder auch Zinn. Metallhaltige Gegenstände können Stahltüren sein, Waschmaschinen, Rohre, Fahrräder, Zäune, Fensterrahmen, Elektro/Maschinenteile oder Fahrzeuge/Fahrzeugteile und auch Elektroschrott. Fragen Sie gerne an, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Schrott Metall enthält. Altmetalle sind ein zu wertvoller Rohstoff, um sie nicht fachgerecht entsorgen und recyceln zu lassen.

Gut für die Umwelt und gut für das eigene Portemonnaie

Altmetalle sind ein wichtiger Bestandteil des Recycling-Kreislaufs, wenn nicht, der wichtigste überhaupt. Als natürliche Rohstoffe können sie immer wieder aufbereitet werden, immer wieder neue Produkte entstehen lassen, ohne maßgeblich an Wert zu verlieren. Die Altmetalle werden durch eine fachgerechte Entsorgung und Aufbereitung dem allgemeinen Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt. Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont unsere Ressourcen und sorgt dafür, dass Endprodukte zukünftig nicht überteuert verkauft werden müssen, wovon wir alle profitieren.

Barauszahlung bei Abholung von Schrottankauf Exclusiv in Duisburg

Als fairer Servicepartner bietet das Unternehmen nicht nur die kostenlose Schrottabholung in Duisburg, sondern auch den besten Preis. Insbesondere bei Altmetallen in Reinform als auch bei größeren Mengen ist die faire, transparente Preiseinschätzung von Schrottabholung ein wichtiger Punkt. Die Auszahlung richtet sich nach den aktuellen Tagespreisen für die entsprechenden Metalle und der Menge, des Gewichtes. Außerdem wird beachtet, ob es sich um reines Altmetall handelt oder verbautes. Reines Altmetall ist höherwertiger, weil bei verbautem Metall noch sortiert, aufgearbeitet und teilweise von Schadstoffen befreit werden muss. Edelwertige Metalle bringen einen nicht zu verachtenden Gewinn, von dem Kunden und Kundinnen gerne profitieren.