Schrottabholung Hilden Wir bieten privaten und gewerblichen Kunden eine kostenlose und professionelle Schrotthändler

Seit vielen Jahren können die Kunden in Hilden und dem Rheinland ihren Schrott komplett kostenfrei abholen lassen

Auf den ersten Blick ist es schwer zu glauben: Omas Röhrenfernseher, der seit Jahren in einer dunklen Ecke des Dachbodens verstaubt, steckt voller Materialien, die von der Recycling-Industrie benötigt werden, um sie in den Kreislauf der Rohstoffe zurückführen zu können. Was für alte Fernseher gilt, gilt auch für Mofas, Fahrräder, Dachrinnen, Gartenmöbel und vieles andere mehr. Selbst ganze Heizungsanlagen sind in der Welt der Wiederaufbereitung wahre Schätze. Die Schrottabholung Hilden hat sich seit vielen Jahren der Aufgabe verschrieben, Schrott im Hilden Stadtgebiet und dem gesamten Rheinland kostenfrei von seinen Kunden abzuholen und auf diese Weise einen wertvollen Beitrag dafür zu leisten, dass die Altmetalle zurück in den Kreislauf der Rohstoffe gelangen. Da Metalle bei der Wiederaufbereitung nicht an Qualität einbüßen, können sie theoretisch unendlich häufig recycelt werden, wodurch sich viel Energie und andere Ressourcen einsparen lassen.

Die Schrottabholung Hilden wird ganz einfach per Telefon beauftragt

Entscheidet der Kunde, dass er seinen Schrott abholen lassen möchte, so muss er die Schrottabholung Hilden lediglich telefonisch kontaktieren – schon rückt ein Mitarbeiter zu ihm aus. Fernseher, Fahrräder, Rohre und jeder andere Metallschrott, der Keller und Speicher verstopft, werden verladen und abtransportiert – für den Kunden völlig kostenlos und ohne jeden Aufwand. Die Arbeit der Schrottabholung allerdings endet an dieser Stelle nicht. Vielmehr muss sie den Schrott reinigen und teilweise aufwändig vorsortieren. Insbesondere der Umgang mit Elektroschrott erfordert viel Fachwissen. Diese Schrottform enthält neben zahlreichen begehrten primären und sekundären Rohstoffen auch toxische Stoffe, die bei unsachgemäßer Handhabung zu gesundheitlichen Schäden und einer Belastung für die Natur führen können. Die Mitarbeiter der Schrottabholung sind im Umgang erfahren und entsprechend geschult, um die wertvollen von den gefährdenden Stoffen zu trennen und entsprechend den Recyclinganlagen oder Entfallstellen zuführen zu können

Kurzzusammenfassung

Haushaltsüblicher Metallschrott enthält viele Materialien, die zu wertvoll sind, um auf Dachböden und Höfen zu verkommen. Allerdings kann der Umgang auch tückisch sein, da insbesondere Elektroschrott toxische oder sogar radioaktive Materialien enthält, die einen Experten verlangen. Die Schrottabholung Hilden verfügt über die notwendige Erfahrung im Umgang mit heiklen Stoffen. Sie holt Schrott in Hilden und dem übrigen Rheinland kostenlos ab.