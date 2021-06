Schrottabholung Herten holt Altmetalle direkt vor Ort ab und zahlt in bar

Wer Altmetalle entsorgen muss, hat mit der Schrottabholung Herten einen kompetenten, erfahrenen und zuverlässigen Ansprechpartner.

Den umfangreichen Service der Schrotthändler nutzen in Herten Firmen, Privathaushalte, Vereine und Institutionen gleichermaßen. Durch ihre Zuverlässigkeit, ihre fachgerechte, kundenfreundliche Vorgehensweise und nicht zuletzt durch ihre transparenten, sehr guten Ankaufspreise konnten sie sich einen guten Ruf erwerben.

Kostenfreie Altmetall-Abholung schnell, zuverlässig und fachgerecht

Ein Anruf genügt. Schon ist der mobile Schrotthändler Herten da, sammelt den vorhandenen Schrott ein und transportiert ihn ab. Jeder Arbeitsschritt wird von dem freundlichen Team schnell und sachgerecht ausgeführt. Direkt dort, wo der Schrott sich befindet, wird sortiert, aufgeladen und abtransportiert. Von den Kunden und Kundinnen sind keine Vorarbeiten notwendig. Erforderliche Demontagen, Ausbauarbeiten oder die Zerkleinerung von sperrigen Teilen werden kostenlos und sachgerecht ausgeführt. Abgeholt wird jede Form von Schrott in jeder Größenordnung, von der Kleinmenge im Keller bis zum Großauftrag des Unternehmens. Die professionellen Schrotthändler sind für jede Aufgabe bestens ausgerüstet. Interessant sind Metalle in Reinform, wie auch Mischschrott, Buntschrott, Kabelschrott, Elektroschrott oder Industrieschrott. Das können in Haushalten alte Fahrräder sein, Computer, Autoschrott, die Gartenlaube aus Blech, Heizkörper, die komplette Topfsammlung oder die Badewannen-Entsorgung. Besonders größere Mengen Haushaltsschrott und besonders begehrte Altmetalle bringen den Verkaufenden einen zusätzlichen lukrativen Gewinn. Die Ankaufspreise werden immer völlig transparent nach den aktuellen Börsenpreisen berechnet und auch sofort in bar ausgezahlt. Die Börsenpreise ändern sich täglich, aber trotzdem wissen die Verkaufenden zu schätzen, dass sie immer mit den besten Ankaufspreisen für ihren ungeliebten Schrott rechnen können.

Unternehmen in Herten profitieren von dem Service von Schrottankauf Herten und sparen Zeit und Kosten

Eine große Entlastung ist es für Firmen, wenn die Schrottabholung in Herten kostenfrei ausgelagert werden kann. Hier fällt auch Elektroschrott an, Industrieschrott, Rohre, Konstruktionen, Bruch oder Fehlproduktionen. Zur Schrottsammlung stellt das Team bei Bedarf den Firmen Container zur Verfügung, in denen der Schrott bis zur Abholung gesammelt werden kann. Auch hier übernimmt das Team alle erforderlichen Arbeitsschritte kostenfrei. Das spart Geld und Zeit, weil keine Angestellten mehr für die Schrottentsorgung abgestellt werden müssen. Bei wiederkehrendem Schrottaufkommen ist eine regelmäßige Abholung in einem vereinbarten Turnus eine sinnvolle Vereinbarung, um das Schrottproblem ein für allemal erledigt zu haben. Profitiert wird von dem kostenfreien Service und bei größeren Mengen auch von den guten Ankaufspreisen, die ein attraktives Zusatzeinkommen bieten.

Durch die Schrottabholung wird der sachgerechte Recyclingprozess gestartet und die sachgerechte Entsorgung von wertlosen Bestandteilen und Schadstoffen sichergestellt

Im Schrott sind wertvolle Altmetalle, Edelmetalle enthalten, die durch das Schrottrecycling dem Kreislauf wieder verfügbar gemacht werden – gut für die Umwelt, gut für Mensch und Natur. Das ist beispielsweise Kupfer, Zink, Aluminium, Eisen, Blech, Edelstahl, Gold, Kobalt oder Palladium. Bestandteile, die nicht mehr von Wert sind, müssen sachgerecht allen Auflagen entsprechend entsorgt und der Schrott von Giftstoffen befreit werden. Besonders in Elektrogeräten sind viele Schadstoffe enthalten, die gefährlich für Mensch und Natur werden könnten. Deshalb ist eine sachgerechte Entsorgung angebracht und wilde Müllkippen werden zurecht strafrechtlich verfolgt. Durch die kostenfreie Schrottabholung Herten ist es besonders einfach, seine alten Metalle sachgerecht dem Recyclingprozess zuzuführen.

Weitere Infos: auf https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottabholung-herten/

Kurzüberblick:Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling–Produktionskreislauf zugeführt.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne0

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

