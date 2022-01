Schrottabholung Herten – Führen Sie Ihren Metallschrott dem Schrott-Recycling zu

Zusammen mit der Schrottabholung Herten leisten Sie damit einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Ressourcen

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Schrott einfach nur Müll ist: ohne jeden Wert und platzintensiv. Doch das ist so nicht richtig, denn gerade Metallschrott enthält sehr viele Rohmaterialien, wie beispielsweise Eisen, Silber, Gold und Aluminium sowie Weißblech, Kunststoffe und Glas. Des Weiteren sind Zink, NE-Metalle, Buntmetalle und Kupfer enthalten. All diese Rohstoffe stellen einen Wert für den Wirtschaftskreislauf dar und sollten im Schrott-Recycling wiederaufbereitet werden. Für die entsprechende Zuführung der für den Recycling-Kreislauf relevanten Rohstoffe und Sekundärrohstoffe sorgt die Schrottabholung Herten. Doch nicht nur das: Die Schrottabholung Herten separiert außerdem die giftigen Inhaltsstoffe, die eine nicht zu unterschätzende Gesundheitsgefahr darstellen und sorgt für eine professionelle Entsorgung.

Wie arbeitet die Schrottabholung Herten?

Zunächst einmal erfolgt die Terminvereinbarung. Hierbei richtet sich die Schrottabholung Herten nach den Wünschen, wie beispielsweise den Geschäftszeiten, des Kunden. Auch für das Wochenende können Termine vereinbart werden, wenn dies für den Kunden optimal ist. Zum vereinbarten Zeitpunkt fährt die Schrottabholung Herten zum Privatgrundstück oder Firmengelände des Kunden und holt den Metallschrott dort ab. Selbstredend entstehen für diese Leistung keinerlei Kosten – für den Kunden ist die Abholung und damit ein ausgesprochen wertvoller Beitrag zum Schutz der Umwelt kostenfrei.

Doch wieso bedeutet das Abholen von Schrott einen Beitrag zum Schutz der Umwelt? Dies liegt zum einen daran, dass giftige Komponenten einer sachgemäßen Entsorgung zugeführt werden müssen. Zum anderen aber auch daran, dass das Schrott-Recycling wesentlich weniger Ressourcen verbraucht als die Neugewinnung der diversen Rohstoffe und Sekundärrohstoffe. Last but not least wird verhindert, dass eine Ausbeutung der weltweit vorhandenen Rohstoffe in einem Maße erfolgt, das bei der Zuhilfenahme des Schrott-Recyclings nicht notwendig wird. Die Mitarbeiter der Schrottabholung Herten sortieren den Metallschrot nach der Abholung auf ihrem Firmengelände. Wertlose Komponenten wandern zu sogenannten Entfallstellen, alle anderen Materialien gelangen zurück in den Rohstoff-Kreislauf. Da diese Bestandteile einen Wert darstellen, muss der Kunde, der über nennenswerte Mengen verfügt, seinen Metallschrott nicht unentgeltlich abgeben, sondern kann von der Schrottabholung Herten ein Angebot mit tagesaktuellen Kursen anfragen. So macht er am Ende aus seinem Schrott sogar noch bares Geld.

Kurzzusammenfassung

Pressekontaktdaten:

Mohamed Lahib

Schrotthändler

Hardenbergstraße 11

44866 Bochum

Telefon: 0163 / 20 49 842

E-Mail: info@schrott-ankauf-nrw.de

Webseite: https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottabholung-herten/