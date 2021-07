Schrottabholung Hagen: Für den Kunden ist die komplette Leistung kostenlos

Das Deutsche Elektrogerätegesetz sieht vor, dass ausrangierte Fernseh- oder Mikrowellengeräte, Telefone, Radios, Herde und alle anderen Elektrogeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden müssen. Sie können überall, wo Elektrogeräte verkauft werden, kostenlos entsorgt werden, ebenso auf Wertstoffhöfen. Eine weitere Möglichkeit, sie gesetzeskonform loszuwerden, besteht darin, sie zusammen mit dem restlichen, die Dachböden, Garagen und Keller verstopfenden Haushaltsschrott kostenlos von der Schrottabholung Hagen abholen zu lassen.

Der Umgang mit Elektroschrott erfordert eine besondere Expertise und Privatpersonen sollten es unbedingt vermeiden, die in ihm enthaltenen wertvollen Bestandteile auf eigene Faust separieren zu wollen, auch wenn diese unbedingt wieder dem Rohstoff-Kreislauf zugeführt werden sollten. Neben diesen sind nämlich häufig auch gesundheitsgefährdende Substanzen in dieser Schrottart vorhanden, mit denen man nicht in direkten Kontakt geraten sollte. Diese Substanzen können radioaktiv sein oder Quecksilber und bestimmte Kühlmittel enthalten. Der Umgang mit diesen Substanzen sollte ausnahmslos Fachleuten überlassen werden.

Haushaltsüblicher Mischschrott wird von der Schrottabholung Hagen kostenfrei abgeholt – im gesamten Stadtgebiet sowie dem Umland

Die Schrottabholung Hagen ist das erste Glied in einer Kette von Stationen, an deren Ende die Rohstoffe einer neuerlichen Verwendung zugeführt werden. Somit ist sie Teil einer Industrie, deren Aufgabe es ist, der Verschwendung von Rohstoffen entgegenzuwirken, die ohne ihre vielfältigen Tätigkeiten unwiederbringlich verloren gingen. Beispiele für diese Materialien sind VA-Stahl, Kupfer, Zinn und Zink, NE-Metalle, Aluminium, diverse Edelmetalle und seltene Erden sowie Glas. Nach der Beauftragung der Schrottabholung Hagen entsendet diese einen oder mehrere Angestellte, die den Schrott zu Lasten der Schrottabholung auf ihr Fahrzeug laden.

Möglich ist dieser Service, weil die Schrottabholung Hagen zu einem späteren Zeitpunkt von den Betreibern der Wiederaufbereitungsanlagen für ihren Aufwand und das gelieferte Recyclingmaterial entschädigt werden. Aus diesem Grunde ist es darüber hinaus möglich, seinen Schrott – sofern eine haushaltsübliche Menge überschritten wird – dem Schrotthandel zum Kauf anzubieten. Da Schrottpreise weltweit gehandelt werden, unterliegen sie starken Kursschwankungen. Deshalb können sich zu verschiedenen Zeiten angefragte Angebote in ihrer Höhe stark unterscheiden. Gerade, wenn ganze Haushalte aufgelöst werden, kann sich aber in jedem Fall eine entsprechende Nachfrage lohnen, da in diesem Fall seitens der Kunden der Umweltschutz mit einem kleinen finanziellen Gewinn verbinden lässt.

Nicht nur Elektro- und Computerschrott sind für das Recycling interessant

Wer überlegt, ob der Schrott, der bei ihm zuhause lagert, für die Schrottabholung Hagen interessant genug ist, um ihn kostenlos abholen zu lassen, sollte wissen, dass quasi jeder Schrott für das Recycling und damit für die Schrottabholung Hagen von Interesse ist: Elektroschrott und Computerschrott enthalten besonders viele wertvolle Rohstoffe, aber auch Gusseisernes, Autoschrott und jede Art von Mischschrott kommen für eine Abholung und eventuell sogar für einen Ankauf infrage. Dies wiederum bedeutet, dass sich der private Kunde den Aufwand sparen kann, seinen Schrott selbst zum Wertstoffhof zu fahren. Er benötigt somit kein geeignetes Fahrzeug und muss nicht für die Entsorgung zahlen. Stattdessen ruft er ganz einfach die Schrottabholung Hagen an und überlässt ihr alle weiteren Arbeiten.

