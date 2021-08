Schrottabholung Gelsenkirchen: Dieser exzellente und professionell durchgeführte Service

Das anschließende Schrott-Recycling sorgt im Vergleich mit der Verhüttung für eine enorme CO2-Einsparung

Insbesondere Altmetallschrott und Elektroschrott stecken voller Wertstoffe, an der die Recycling-Industrie großes Interesse hat. Schließlich verhilft das Schrott-Recycling zu einer eklatanten CO2-Einsparung, wenn man ihr beispielsweise die Neugewinnung von Stahl bei der Verhüttung gegenüberstellt. Doch der Vorteil von Schrott-Recycling geht noch viel weiter, denn es wird nicht nur CO2 eingespart, sondern auch Energie- und Geldverschwendung verhindert. Gleichzeitig – und dieser Gedanke steht bei jedem Recycling im Vordergrund – werden natürliche Ressourcen geschont, indem beispielsweise der Zukauf von Rohstoffen aus Ländern ohne Umweltauflagen und mit schlechten Arbeitsbedingungen verhindert oder zumindest stark eingeschränkt wird. Dies ist umso wichtiger, weil Deutschland nur über wenige eigene Rohstoffe verfügt und zu weiten Teilen auf den Import von Rohstoffen aus dem Primärmarkt angewiesen ist. Da seitens der Recycling-Industrie Altmetallschrott zu tagesaktuellen Kursen angekauft wird, können die Kunden ihren Schrott kostenlos bei der Schrottabholung Gelsenkirchen abgeben. Und nicht nur das: Wie der Name schon sagt, kommt sie sogar zu den einzelnen Kunden, um den Schrott abzuholen. Damit geht der Aufwand für die Haushalte, die sich von ihrem Schrott trennen möchten, gegen Null.

Zahlreiche Rohstoffe sind für das Recycling geeignet

Für das Recycling sind Materialien wie Aluminium, Zink, Stahl, NE-Metalle, Kupfer, Edelstahl, Edelmetalle sowie Eisen von besonderer Bedeutung. Sie alle sind in großer Zahl in Altmetallschrott im Allgemeinen und Elektroschrott im Besonderen enthalten. Alte Elektrogeräte werden deshalb gerne von der der Schrottabholung Gelsenkirchen mitgenommen – mit Ausnahme von Kühlschränken, die unter die Kategorie des Sondermülls fallen. Ansonsten wird fast alles an haushaltsüblichem Mischschrott mitgenommen – von Motoren, Endrohren und Katalysatoren über Fahrräder und Mofas bis hin zu Heizkörpern und Badewannen. Die Kunden der Schrottabholung Gelsenkirchen gewinnen also zuhause auf einfache Weise viel Platz, ohne auch nur einen Cent für den Service bezahlen zu müssen. Im Gegenteil: Ist viel Schrott abzugeben, lohnt sich vielleicht sogar eine Anfrage, ob die Schrottabholung den Altmetallschrott anzukaufen bereit ist. In diesem Fall wird ein tagesaktuelles Angebot erstellt und die Kunden können sich nicht nur über den zurückgewonnenen Platz, sondern darüber hinaus auch über einen nicht zu unterschätzenden Geldbetrag freuen.

Kurzzusammenfassung

CO2-Einsparung, Energiekosten-Einsparung und Einsparung monetärer Mittel: Diese Argumentationsauflistung für die Berechtigung eines modernen Recyclings ließe sich noch beliebig weiterführen. Fakt ist, dass mithilfe von Schrott-Recycling aktiver Umweltschutz betrieben wird. Jeder Haushalt, der seinen Schrott kostenlos abgeben möchte, kann sich an die Schrottabholung Gelsenkirchen wenden. Diese sortiert den Altmetallschrott nach der Abholung und transportiert ihn zu einer auf das jeweilige Material spezialisierten Wiederaufbereitungsanlage. Bei großen Mengen ist außerdem ein Ankauf des Altmetallschrotts durch die Schrottabholung Gelsenkirchen möglich.

