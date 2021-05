Schrottabholung Gelsenkirchen: Die Schrottabholung gehört zu den ältesten Gewerben überhaupt – und ist heute so wichtig wie eh und je …

Schrottabholung Gelsenkirchen: Die „Lumpensammler“ und „Klüngskerle“ traten spätestens in dem Moment auf den Plan, als die Menschen sesshaft wurden

Die Triebfeder, Materialien schonen zu wollen, war in alten Zeiten im Gegensatz zu heute nicht der Umweltschutz. Vielmehr war oftmals Mangel der Grund, Ressourcen möglichst rückstandslos zu verwenden und darüber hinaus nach seiner primären Verwendung einer zweiten Bestimmung zuzuführen. Besonders im Mittelalter, aber auch noch im Zeitalter der Industrialisierung wurden Materialien, deren Verlust verhindert werden sollte, im Tauschgeschäft gehandelt. Von großem Interesse waren bis zu dieser Zeit vor allem Knochen, Stoffe, Fette und vieles andere mehr. Heute spielen dagegen Metalle und ihre Legierungen, Kunststoffe, Glas und Papier eine wichtige Rolle im Material-Recycling. Während vor allem Kunststoffe, Glas und Papier von den Gemeinden selbst von den Privathaushalten abgeholt werden, stehen für die Entsorgung von Metallen die Wertstoffhöfe bereit. Allerdings haben die Privathaushalte bei der Entsorgung ihres Mischschrotts, der typischerweise große Mengen Altmetall enthält, außerdem die Wahl, einen einfacheren Weg zu gehen: Sie können ihren Haushaltsschrott nämlich von der Schrottabholung Hagen ganz einfach kostenlos abholen lassen – direkt von ihrem Zuhause und ohne dafür auch nur einen einzigen Cent bezahlen zu müssen.

Was passiert mit dem Haushaltsschrott nach der Abholung?

Die Mitarbeiter der Schrottabholung Gelsenkirchen sind Fachleute, die genau wissen, auf welche Besonderheiten sie bei den unterschiedlichen Schrottarten achten müssen. Der Hauptzweck ihrer Tätigkeit besteht darin, den Haushaltsschrott an die Recycling-Anlagen zu liefern, von denen aus die in ihm enthaltenen Materialien zurück in den Rohstoff-Kreislauf gelangen. Diese Rückführung ist vor allem vom Gesichtspunkt des Umweltschutzes aus unverzichtbar. Insbesondere Elektroschrott enthält außerdem zahlreiche Stoffe, die einen fachgerechten Umgang fordern. Hierbei handelt es sich unter anderem um Kühlmittel, Giftstoffe und in manchen Fällen sogar radioaktive Substanzen, die fachgerecht entsorgt werden müssen.

Kurzzusammenfassung

Die Mitarbeiter der Schrottabholung sind gut ausgebildet und stets auf der Suche nach Haushaltsschrott, den die Kunden kostenlos abholen lassen möchten. Sie sortieren diesen Schrott und führen die wertvollen Bestandteile den Wiederaufbereitungsanlagen zu, während die giftigen und unnutzbaren Stoffe an die Entfallstellen weitergeleitet werden.

