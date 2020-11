Schrott und Altmetall entsorgen beim Schrottankauf in Witten

Schrottankauf Exclusiv holt Metallschrott in Witten kostenlos und zu attraktiven Ankaufspreisen ab

Schrott sammelt sich im Haushalt, aber auch im Betrieb schnell und oft in größeren Mengen an, liegt dann ohne jeden Nutzen herum und nimmt jede Menge Platz weg. Hinzu kommt, dass in dem alten Schrott wertvolle Materialien enthalten sind, die im Wirtschaftskreislauf fehlen, wenn sie nicht wieder verwertet werden. Schrottankauf Exclusiv ist auf den Schrottankauf und die Schrottabholung in Witten und einem Umkreis bis 20 km spezialisiert und holt Schrott direkt vor Ort kostenlos ab, demontiert ihn bei Bedarf und zahlt attraktive Ankaufspreise dafür.

Schrott in und um Witten fachgerecht entsorgen

Nur indem Schrott fachgerecht entsorgt wird, können die wertvollen Komponenten im Schrott dem Recycling-Kreislauf zugeführt und die weltweit immer knapper werdenden Ressourcen geschont werden. In Schrott sind Rohstoffe enthalten, die von der Fertigungsindustrie teilweise neuen Rohstoffen sogar vorgezogen werden, da für ihre Bearbeitung weniger Energie benötigt wird.

Durch die Beauftragung von Schrottankauf Exclusiv wird dieser nachhaltig wirksame Recyclingprozess in Gang gesetzt. Das Team des Schrottankäufers holt den vorhandenen Schrott direkt vor Ort ab, sortiert ihn und trennt ihn von nicht nutzbaren Stoffen.

Besonders wichtig bei der Sortierung von Schrott ist auch der fachgerechte Umgang mit toxischen Stoffen, die für Mensch und Natur gefährlich werden könnten. Deshalb sollten mit der Trennung von Mischschrott nur Fachkräften betraut werden, die auch die entsprechenden Auflagen umsetzen.

Schrott einfach und bequem abholen lassen und bares Geld kassieren

Schrottankauf Exclusiv bietet umfassenden Service für die Schrottabholung. Kunden müssen keinen Finger rühren und den Schrott weder vorsortieren noch an die Straße stellen, wie es häufig gefordert wird. Eingebaute Anlagen oder Maschinen werden professionell demontiert. Große, sperrige Schrottteile werden für den Transport vor Ort fachgerecht zerlegt.

Um den Schrott abholen zu lassen und einen Wunschtermin – auch kurzfristig – zu vereinbaren, genügt ein Anruf oder eine Nachricht per Mail.

Der Schrott wird von Schrottankauf Exclusiv nicht nur kostenlos abgeholt, sondern ist auch bares Geld wert. Dabei ist bei sortenreinen Metallen mit einem höheren Ankaufspreis zu rechnen als bei Mischmüll. Die unterschiedlichen Edelmetalle besitzen eine unterschiedliche Wertigkeit, bezahlt werden Aluminium, Kupfer, Stahl, Eisen, Blech, Messing, Zink oder Zinn entsprechend den täglichen börsennotierten Preisen.

Weiterführende Informationen zum Schrottankauf in Witten zur Schrottabholung in Witten



