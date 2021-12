Schrott-Ankauf NRW: Wir kaufen Ihren Schrott in Gladbeck und Umgebung

Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Recyclingquote. Fast nirgends sonst auf der Welt werden so viele Abfälle und Altmetalle recycelt, wie in Deutschland. Hinter dem Prozess der Wiederverwertung steckt ein Milliardengeschäft, was für Sie vor allem eins bedeutet: Ihr Schrott ist eine Menge Geld wert.

Wir von Schrottankauf-NRW sind schon seit mehr als 20 Jahren als mobile Schrotthändler in Gladbeck und Umgebung unterwegs und kaufen Schrott von Privatpersonen und Gewerbetreibenden zu fairen und transparenten Preisen an.

Was uns auszeichnet und von vielen anderen Schrotthändlern in der Umgebung abhebt, ist insbesondere unsere hohe Mobilität und Gladbeck. Anders als bei einem stationären Schrotthändler fahren wir Ihren Wunschort in Gladbeck und Umgebung auch innerhalb kürzester Zeit an, sodass Sie möglichst einfach und effizient entlastet werden. Der Schrottankauf geschieht somit direkt bei Ihnen, sodass Sie Ihren Schrott innerhalb weniger Minuten zu Bargeld machen können.

Welcher Schrott wird in Gladbeck und Umgebung angekauft?

Wir bieten Ihnen für alle möglichen Schrottarten faire Preise an. Von hohem Interesse sind für uns neben herkömmlichen Altmetallen auch Elektroschrott und Mischschrott.

Darüber hinaus kaufen wir auch alte Autoteile, wie beispielsweise Motoren, Getriebe und Katalysatoren an. Vor allem bei alten oder funktionsunfähigen KFZ kann es finanziell vorteilhaft sein, einzelne Autoteile separat zu verkaufen, statt das gesamte Auto.

Um an diese Autoteile zu kommen, muss das Auto jedoch zunächst auseinandergebaut werden. Dieser Prozess wird auch als „Ausschlachten“ bezeichnet. Zwar können durch das Ausschlachten zahlreiche Gefahr Stoffe freigesetzt werden, jedoch sind wir als professionelle Schrotthändler mit dem Ausschlachten von Autos, Motorrädern und sonstigen KFZ bestens vertraut.

Recycling: Wichtig für Umwelt und Ressourcenschonung

Unsere Wirtschaft setzt auf recycelte Materialien, um unser Klima und wichtige Ressourcen zu schonen. Daher garantieren wir Ihnen neben fairen Ankaufspreisen auch einen sorgfältigen Umgang mit Ihrem Schrott, eine saubere Entsorgung und eine fachgerechte Wiederverwertung. Sie können sich sicher sein, dass Ihr Schrott bei uns in guten Händen ist.

Machen Sie Ihren Schrott bei uns zu Bargeld

Wenn Sie Ihren Schrott bei uns in Gladbeck zu Bargeld machen wollen, brauchen Sie uns lediglich zu kontaktieren. Wir fahren Ihren Wunschort in Gladbeck zum vereinbarten Termin an und wickeln den Schrottankauf schnellstmöglich ab. Selbstverständlich bieten wir Ihnen als seriöser Schrotthändler auch eine Bezahlung per Überweisung an.

Haben Sie noch Fragen? Mehr Informationen rund um den Schrottankauf in Gladbeck finden Sie unter https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottankauf-gladbeck/ .

Pressekontaktdaten:

Mohamed Lahib

Schrotthändler

Hardenberg Straße 11

44866 Bochum

Telefon: 0163 / 20 49 842

E-Mail: info@schrott-ankauf-nrw.de

Webseite: https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottankauf-gladbeck/