Schon 5 Jahre erfolgreich auf dem neuen Weg

Sannwald-klärt erfolgreiche Paartherapie mit innovativem Ansatz

“Neu” ist der Weg von Sannwald-klärt eigentlich gar nicht. Eigentlich geht er 2.500 Jahre zurück ins alte Griechenland. “Neu” ist er nur im Unterschied zu dem Weg, den Therapeuten seit ca. 50 Jahren gehen. Da wird auf Kissen geschlagen, geschrien, reinkarniert, hypnotisiert Blockaden gelockert und gefühlsmäßig nochmal durchlebt, damit man endlich den Abschluss mit eben diesen Gefühlen findet. Man muss in Gefühle wieder reingehen, damit man sie los wird?

Sannwald-klärt arbeitet nach einer anderen, schlichteren Logik: Wenn es einen Weg in die derzeitige Situation HINEIN gab, muss es zwangsläufig auch einen HINAUS geben. Als man sich als Paar füreinander entschieden hat, ging man davon aus, dass es für immer so schön bleiben würde. Aber “irgendwie” hat man sich schleichend voneinander entfernt sodass man jetzt die Trennung als einzige Alternative zum aktuellen Zustand der Beziehung in Erwägung zieht. Beide Partner verstehen selbst nicht wie es soweit kommen konnte.

Das “irgendwie”, das sich beide nicht erklären können, liegt im Unbewussten. Dessen Macht gehorchen wir laut Erkenntnissen der Forschung zwischen 90 – 99 Prozent in all unseren Entscheidungen und Verhaltensweisen. Den Weg in die problematische Situation HINEIN ging man demzufolge “unbewusst”.

Zum Weg HINAUS zwei Fragen: Was löst bei Kindern die Angst vor dem Keller aus? Die Dunkelheit. Und Frage zwei: Wie erlöst man sie binnen einer Sekunde von ihrer Angst? Indem man das Licht anknipst. Ohne Licht kann man sich nicht orientieren, weiß nicht wohin man tritt, ob man beim nächsten Schritt stolpert und sich verletzt – ist Angriffen anderer hilflos ausgeliefert und weiß, gefangen im Dunkel, den Weg nicht mehr zurück in die Freiheit.

Sannwald-klärt “macht Licht”. Nicht im Sinne von: “Wir rühren in unzähligen Stunden unsere Kindheit wieder auf und blicken interessiert auf das, was da so alles heraufblubbert”, sondern hier finden Sie unter bestimmten Fragestellungen ganz gezielt heraus, welche unbewussten Meinungen, Bewertungen und Überzeugungen Sie in die aktuelle Situation hinein manövriert haben. Meinungen, Bewertungen und Überzeugungen, die Sie sich irgendwann mal in Ihrem Kopf gebildet haben – die damit aber nichts weiter sind, als persönliche Gedanken über sich, über Mann, über Frau, über Beziehung über Leben oder Glück. Wer sich dieser Gedanken bewusst wird, bekommt das Steuer in seinem Leben wieder in beide Hände und kann in dem Moment “bewusst” andere Entscheidungen treffen, die mehr Leichtigkeit, Freude und Erfüllung versprechen.

Die Voraussetzung für Veränderung besteht also lediglich darin, Unbewusstes bewusst zu machen. Nur Bewusstsein schenkt die Freiheit, sich im Sinne seiner Wünsche und Ziele neu zu entscheiden. Eigentlich ganz einfach? Wozu dann etwas Einfaches in unzähligen Sitzungen kompliziert machen? Bei Sannwald-klärt reichen vier bis sechs Termine, um sich gemeinsam auf den “neuen Weg”, zu machen.

Ich bin kein Therapeut im traditionellen Sinne. Ich werte nicht, ich kommentiere nicht, ich gebe keine Ratschläge – und ich kenne auch die Lösung Ihres Problems nicht. Ich stelle nur Fragen, mit deren Hilfe Sie selbst die Lösung Ihres Problems finden. Wenn Sie nach der ersten Sitzung nicht das Gefühl haben, dass bereits etwas positiv in Bewegung gekommen ist, wissen Sie, dass ich als Gesprächspartner nicht der Richtige für Sie bin. Ihr finanzielles Risiko ist somit gering.

Kontakt

Sannwald klärt

Torsten Sannwald

Kaiser-Wilhelm-Straße 89

20355 Hamburg

+49 173-36.23.794

ts@bkowebdesign.de

https://www.sannwald-klaert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.