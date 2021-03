Schönheitsoperationen in der Türkei

Schönheitsoperationen in der Türkei mit Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel

Schönheitsoperationen in der Türkei

Exklusive Zimmer, kulinarischer Genuss und entspannte Tage am Pool oder Meer: Die Firma Cosmetic-OP Türkei bietet Patientinnen einen Hauch von Urlaub als begleitenden Service zu einer Schönheits-OP an.

Möglich macht diese exklusive Vor- und Nachbehandlung die Kooperation zertifizierter Privatkliniken für Ästhetische und Plastische Medizin mit ausgewählten 5-Sterne-Hotels in der beliebten Urlaubsregion Izmir.

Persönliche Betreuung von der Ankunft bis zum Abflug

Das exklusive Rundum Sorglos Paket beinhaltet eine durchgehende persönliche Betreuung vor Ort sowie sämtliche Transfers vor und nach der Schönheits-OP. Am Ankunftstag werden die Patient innen von ihrer Betreuungsperson am Flughafen empfangen und zu ihrem 5 Sterne Hotel direkt am Meer begleitet.

Der Rest des Tages steht als Urlaubstag zur freien Verfügung. Damit unsere Patient innen sich von Anfang an sehr gut entspannen können, haben wir bei der Wahl der Hotels auf eine besondere Wohlfühlatmosphäre geachtet, so der Geschäftsführer von Cosmetic-OP Türkei am Standort Izmir, Muhammet Yildirim.

Exklusive Ausstattung und Top-Strand-Lage

So verfügen die Hotels über eine exklusive moderne Ausstattung, eine ausgezeichnete Küche und Top-Lage am Strand. Auch bei der Fahrt zur Klinik am nächsten Tag sowie während ihres Aufenthalts dort werden die Patient innen von ihrer Betreuungsperson begleitet. Sie steht als Übersetzer zur Seite, kümmert sich um den Rücktransfer zum Hotel nach dem kosmetischen Eingriff und begleitet die Patient innen am Abflugtag vom Hotel zum Flughafen. Diesen exklusiven All-Inklusive-Service wissen Kund innen von Cosmetic-OP Türkei besonders zu schätzen: Sie müssen sich um nichts kümmern, haben immer einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite und können sich vor und nach ihrer Schönheits-OP herrlich entspannen.

Vielfältige Schönheits-OPs und attraktive Preise

Diesen Wohlfühl-Service hat Cosmetic-OP Türkei seit der Gründung vor 10 Jahren Schritt für Schritt aufgebaut und stetig erweitert. Ebenso wie das Angebot an ästhetischen Korrekturen.

Derzeit bietet die Firma Cosmetic-OP-Türkei, die über ISO- und TÜV-Zertifikate nach internationalem Standard 32 Schönheits-OPs an. Neben dem exklusiven Hotelaufenthalt anstatt des Klinikaufenthalts entscheiden sich viele Kunden auch aufgrund attraktiver Preise für Körperkorrekturen wie Brustvergrößerung, Bruststraffung, Brustverkleinerung, Fettabsaugung, Bauchstraffung, Vaser Liposuction, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Magenballon, Magenbypass, Magen-Botox, Magenhernie, Magen-Hülsen-Chirurgie, Facelifting, Lidstraffung, Nasenkorrektur, Ohrenkorrektur, Haartransplantation, Mesotherapie, Augenbrauentransplantation, Barthaartransplantation sowie umfangreiche Behandlungen der Zahnmedizin wie Zahnimplantate, Zahnaufhellung und Ästhetische Zahnheilkunde.

Weitere Information über Schönheitsoperationen in der Türkei mit Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel

Schönheitsoperationen in der Türkei Cosmetic-OP Türkei unter

www.cosmetic-op-turkei.de/hauptseite

Alle Angebote von Cosmetic-OP Türkei unter www.cosmetic-op-turkei.de/unser-angebot

Modernste Klinikausstattung und spezialisierte Ärzte-Teams

Großen Wert legt Cosmetic-OP Türkei auf die sorgsame Wahl der kooperierenden Ärzte und Kliniken. Modernste Operationstechnik und erfahrene Teams sind bei Cosmetic-OP Türkei Standard. Derzeit kümmern sich 6 Fachärzte mit ihren jeweiligen Fachgebieten um das Wohl der Patientinnen. Op. Dr. DURMUSOLU ist spezialisiert auf Schönheits-OPs im Bereich Ohren, Nasen und Rachen. Op. Dr. DEMRTAS ist Facharzt für den Bereich Fettleibigkeit. Und auch der Facharzt für Allgemeine Chirurgie Op. Dr. AKGÜNER hat sich auf Operationen im Bereich Fettleibigkeit und Übergewicht spezialisiert.

Vor- und Nachuntersuchung in der Klinik

Vor jedem Eingriff werden die Patient innen nochmals mit modernster Medizintechnik vor Ort untersucht. Auch hier steht der persönliche Betreuer für Fragen zur Seite. Auch die Nachuntersuchung findet in der behandelnden Klinik statt. Zur Erholung entspannen sich die Patientinnen in der Regel 2 Tage lang im Urlaubshotel mit einem Kurzurlaub direkt am Meer. Nach der kosmetischen Körperkorrektur kann durch dieses Urlaubsfeeling der Heilungsprozess positiv beeinflusst werden, davon ist das Cosmetic-OP Türkei-Team überzeugt.

Über Cosmetic-OP-Türkei

Schönheitsoperationen in der Türkei

Die Firma Cosmetic-OP Türkei mit weltweit insgesamt 16 Standorten hat ihren Hauptsitz in Izmir. Bereits vor 10 Jahren hat sich Cosmetic-OP Türkei auf die Organisation und Vor-Ort-Betreuung von Patientinnen spezialisiert, die sich in der Türkei einer Schönheits-OP unterzeihen. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung, Organisation, Terminplanung, Reiseplanung und Vor-Ort-Betreuung. Auf die sorgsame Auswahl von Fachärzten, Klinken und kooperierenden Hotels legt das ISO- und TÜV-zertifizierte Unternehmen größten Wert.

COSMETIC OP TÜRKE

Kontakt

COSMETİC OP

Soydaner Kala

Seilerweg 2

72574 Bad Urach

+4915221832005

info@cosmetic-op-turkei.de

http://www.cosmetic-op-turkei.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.