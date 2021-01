Schnelles Verpacken an kleinen und mobilen Packplätzen

Der nachhaltigste Start ins e-Commerce Business – AirBoy nano4 Luftpolstermaschine von FLÖTER

Mit der neuen AirBoy nano4 Luftpolstermaschine bringt FLÖTER mit bis zu 11m/min die schnellste Kompaktmaschine in den Markt. Ohne Aufheizzeit kommt das Gerät zügig zum Einsatz. Somit kann jederzeit flexibel und je nach Bedarf Packmaterial produziert werden. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Die Maschine eignet sich sowohl für Luftpolsterketten als auch für breitere Luftpolstermatten, die in 4 Geschwindigkeitsmodi hergestellt werden können. Ohne den Einsatz von zusätzlichen Kompressoren können die Luftpolster für besondere Zwecke auch extrem prall aufgeblasen werden. Die kompakte AirBoy nano4 eignet sich perfekt als günstiger und schneller Einstieg in den Onlinehandel.

FLÖTER ist weltweit Spezialist für Industrieverpackungen, Luftpolster- und Verpackungssysteme in Europa & USA. Die Produktpalette umfasst Transportschutz in vielen Varianten von Luftpolstermaschinen und -folien in verschiedenen Ausführungen bis hin zu Integrationslösungen für Packplätze. Mit den eigenen AirWave und AirBoy Luftpolstermaschinen bietet FLÖTER für jede Herausforderung des täglichen Warenversandes eine passende Lösung. Neben der Reduzierung der Lagerfläche für Verbrauchsmaterial, einem niedrigen Versandgewicht und einer hohen Fertigungsgeschwindigkeit spielt Nachhaltigkeit bei FLÖTER schon sehr lange eine bedeutende Rolle. AirWave Luftpolster-Folien werden in Deutschland produziert und sind zu 100% recyclingfähig. Passende Luftpolsterfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. AirWave PaperWave (aus nachwachsenden Rohstoffen), AirWave ESD (antistatisch), AirWave Bio home kompostierbar) oder AirWave Heavy Duty (besonders belastbar und Luftfracht geeignet). FLÖTER hat den Hauptsitz in Schwieberdingen bei Stuttgart und arbeitet mit über 100 Partnern in der ganzen Welt zusammen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.