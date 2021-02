Schneller zur Wunschimmobilie: PSD Bank Hannover bringt Tochter als Immobilienmakler an den Start

PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH bietet nun alle Tätigkeiten rund um die Immobilie an.

Die hundertprozentige Tochter der PSD Bank Hannover eG, die PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH, ist seit 1. Januar 2021 als Immobilienmakler am Start. Dabei bietet sie alle Dienstleistungen rund um die Immobilie: Kauf, Verkauf und Vermietung. Mit dem neuen Angebot ergänzt die PSD Bank Hannover ihr Portfolio bezüglich Immobilien in Hannover und Umgebung.

Aufgrund der Anbindung an die PSD Bank Hannover mit über 50.000 Kunden bietet die PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH für die Beteiligten sowohl bei Kauf und Verkauf als auch bei der Vermittlung von Mietwohnungen ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Dies ist möglich durch die Kombination von Immobilienvermittlung von bonitätsgeprüften Interessenten und Baufinanzierungen aus einer Hand. Darüber hinaus ist die PSD Bank-Tochter aufgrund ihrer regionalen Verwurzelung bestens mit dem Immobilienmarkt in Hannover und Umgebung vertraut und über weitere Kooperationspartner in anderen Immobilien-Geschäftsfeldern bestens vernetzt.

Auch der Bedarf an Kapitalanlageimmobilien und Ferienimmobilien wird in Zeiten von Niedrigzinsen für Kunden immer größer. Mit starken Partnern an ihrer Seite möchte die PSD Bank hier ihren Kunden sogar ein deutschlandweites Angebot offerieren.

“Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Kombination von Immobilienvermittlung und Baufinanzierung einen echten Mehrwert bieten zu können. Als beratende Direktbank agieren wir schnell und flexibel und können ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen rund um die Wunschimmobilie bieten. Dieses ergänzen übrigens weitere Partner, die regional für Qualität stehen”, erläutert Torsten Krieger, Vorstandsmitglied der PSD Bank Hannover.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

