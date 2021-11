Schnelle Hilfe beim Immobilienverkauf aus Altersgründen

Die NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH übernimmt den gesamten Verkaufsprozess

Für manche Eigentümer wird die Immobilie im Alter zur Last: Das Treppensteigen wird zur Herausforderung, mit der Gartenarbeit kommen sie nicht mehr hinterher oder sie fühlen sich einsam in ihrem viel zu großen Zuhause. In solchen Fällen kann es ratsam sein, die Immobilie zu verkaufen und in eine andere zu ziehen. Die Immobilienmakler Joachim Neumann und Markus Neumann von der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH beraten gerne zum Thema.

„Fühlen sich ältere Eigentümer in ihrer Immobilie nicht mehr wohl und denken sie über eine Veränderung nach, beraten wir sie gerne kostenlos und unverbindlich über ihre Optionen“, sagt Geschäftsführer Joachim Neumann. Einige möchten ihre Immobilie vermieten, weil sie diese später vererben möchten, andere hingegen entscheiden sich gleich zu einem Verkauf.

Haben sich die Eigentümer zum Verkauf entschlossen, übernehmen die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH den gesamten Verkaufsprozess. Dabei führen sie unter anderem eine professionelle Wertermittlung durch, prüfen, ob Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen den Wert heben können, setzen die Immobilie gekonnt in Szene und übernehmen auf Wunsch auch die Verhandlungen.

„Wir wickeln den Verkaufsprozess für die Eigentümer so schnell und so angenehm wie möglich ab“, sagt Prokurist Markus Neumann, „unser Ziel dabei ist es selbstverständlich auch, einen angemessenen Preis für die Immobilie zu erzielen“.

Die Makler sind aber nicht nur beim Verkauf für die Eigentümer da, sondern suchen mit ihnen auch nach Lösungen in Bezug auf andere Wohnformen. Ist das Haus zwar zu groß geworden, der Eigentümer aber noch fit, lohnt sich ein Umzug in eine kleinere, zentrale und barrierefreie Wohnung in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Für pflegebedürftige Senioren kommt möglicherweise der Umzug in eine Pflegeresidenz infrage.

„Bei der Immobiliensuche in Villingen-Schwenningen und Umgebung helfen wir gerne und berücksichtigen dabei selbstverständlich die individuellen Bedürfnisse der Senioren“, erklärt Joachim Neumann.

Ältere Eigentümer und andere Interessenten, die über einen Immobilienverkauf nachdenken, können sich kostenlos und unverbindlich von den Maklern aus Villingen-Schwenningen beraten lassen. Sie sind per Telefon unter (0) 7720 / 31511 oder per E-Mail unter info@immo-neu.de zu erreichen.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Haus verkaufen Dauchingen, Immobilien Dauchingen und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist „Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen“ und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Im Jahr 2016 ist Loredana Masino als Sekretärin dem Unternehmen beigetreten. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

