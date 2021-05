Schneider Electric unterstützt Roca Group bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung

Schneider Electric optimiert mit seinen Beratungsleistungen die Nachhaltigkeitspolitik der Roca Group

Der Tech-Konzern Schneider Electric kooperiert mit der Roca Group, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten für den Sanitärbereich. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen einen neuen Fahrplan zur Dekarbonisierungsstrategie der Roca Group definieren und global etablieren.

Die Roca Group ist in 170 Ländern aktiv, verfügt über 85 Fabriken und beschäftigt 24.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist bereits seit einigen Jahren dabei, seine Umweltbilanz zu verbessern und hat sich dazu entschlossen, seine Bemühungen zu erweitern. Ziel ist es nun, mithilfe der neuen Beratungsdienste „Climate Change Consulting Services“ von Schneider Electric eine effektive unternehmensweite Nachhaltigkeitspolitik zu schaffen.

Die Zusammenarbeit besteht aus drei Phasen: Zunächst geht es um die gemeinsame Definition einer Vision für den Dekarbonisierungsprozess, die Analyse des Betriebsumfelds und die Setzung neuer, ambitionierter Ziele. In der zweiten Phase untersucht Schneider Electric die Werke der Roca Group. Ziel ist es, einen Fahrplan zur Reduzierung von Energieverbrauch und Emissionen festzulegen, nachhaltige Energieerzeugung in den Fabriken zu implementieren und unvermeidbare Emissionen zu kompensieren. In der Umsetzungsphase schließlich werden die beiden Partner die Digitalisierung der Unternehmensprozesse vorantreiben und die verschiedenen Produktionszentren mit Sensoren ausstatten. Diese ermöglichen es, den Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren sowie auf diese Weise Kosten und Emissionen zu reduzieren. Schneider Electric wird Roca zusätzlich dabei unterstützen, den eigenen Dekarbonisierungsbedarf zu definieren. So kann die Gruppe auch mit ihren Ressourcen Projekte zur Emissionsreduzierung und zur Implementierung nachhaltiger Energie umsetzen.

Die Roca Group verfolgt konsequent die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen. Sie arbeitet daran, den CO2-Fußabdruck ihrer industriellen Tätigkeit zu reduzieren, den Wasserverbrauch zu verringern und die in ihren Werken durchgeführten Produktionsprozesse kontinuierlich zu verbessern. Und das mit Erfolg: So konnte die Gruppe ihre Kohlendioxid-Emissionen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent reduzieren. Im Jahr 2020 waren es sogar ganze 22 Prozent. Neben den unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsbemühungen wirkte sich dabei auch der Einfluss der Covid-Pandemie auf die CO2-Bilanz aus.

In weiteren umweltrelevanten Bereichen konnte der Wasserverbrauch in den Werken des Konzerns im vergangenen Jahr um 24 Prozent gesenkt werden und im Rahmen des Projekts „Zero Waste“ wurde 28 Prozent weniger Abfall erzeugt – von dem 71 Prozent in anderen Produktionsprozessen wiederverwertet wurde. Darüber hinaus beinhalten die Produkte, die Roca für den Badbereich entwirft, neueste Technologien, um sowohl den Energie- als auch den Wasserverbrauch zu optimieren.

„Bei Roca Group arbeiten wir jeden Tag engagiert daran, unsere Produktionsprozesse zu optimieren. Zur Reduzierung unseres eigenen ökologischen Fußabdrucks nutzen wir die neuesten Technologien und liefern unseren Kunden gleichzeitig fortschrittliche Produkte für den Badezimmerbereich, die Wohlbefinden mit Umweltschutz verbinden. Weit davon entfernt zufrieden zu sein, wollen wir in dieser Strategie wachsen. Um unsere Dekarbonisierung weiter voranzutreiben, verfolgen wir mit all unseren Geschäftsbereichen und Fabriken dieses gemeinsame Ziel“, so Albert Magrans, CEO der Roca Group.

„Wir bei Schneider Electric setzen uns nicht nur für die Dekarbonisierung unserer Wertschöpfungskette ein, wir sind auch der digitale Partner in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz für Unternehmen, die den Wandel anführen. Und die Roca Group ist eines von ihnen“, sagt Josu Ugarte, Präsident von Schneider Electric Iberia. In diesem Zusammenhang weist Ugarte darauf hin, dass „Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Strategie einbeziehen, den gesetzlichen Anforderungen voraus sind, mehr Talente gewinnen, einen besseren Zugang zu Kapital haben und ihre Marke sowie ihr Geschäft stärken. Für viele Interessengruppen werden sie damit attraktiver“.

Über Roca Group

Roca ist ein Unternehmen, das sich dem Design, der Produktion und der Vermarktung von Produkten für den Badbereich sowie von keramischen Boden- und Wandfliesen für Architektur, Bauwesen und Innenarchitektur widmet. Es ist in 170 Ländern mit 85 Fabriken tätig und beschäftigt 24.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete die Gruppe einen Umsatz von 1,86 Milliarden Euro.

Die familiengeführte Gruppe ist Marktführer in Europa, Lateinamerika, Indien und Russland. Außerdem ist sie in China und dem restlichen Asien, dem Nahen Osten, Australien und Afrika stark vertreten. Damit ist sie in ihrem Geschäft weltweit führend.

www.roca.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu