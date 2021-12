Schneider Electric erhält „Vendor Champion“ Auszeichnung in der „Canalys Channel Leadership Matrix EMEA“

APC by Schneider Electric wird von Canalys für sein Channel-Management in EMEA-Märkten ausgezeichnet

Der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und -automatisierung Schneider Electric wurde von dem unabhängigen Channel-Research-Unternehmen Canalys erneut als „Vendor Champion“ ausgezeichnet. Damit wurde APC by Schneider Electric zum dritten Mal in Folge für sein hervorragendes Account-Management, sein Engagement für Reseller-Geschäftsmodelle und für die Qualität seines technischen Supports geehrt.

Mit dem „Champion“-Status würdigt Canalys das Channel-Management von Unternehmen sowie dessen kontinuierliche Verbesserung und schafft damit einen Benchmark-Standard für Technologie-Unternehmen. Die „Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2021“ bewertet dabei die Leistung von IT-Herstellern in insgesamt 12 Schlüsselbereichen. Dazu werden die Channel-Services der Unternehmen in den Themensegmenten „Programme und Befähigung“, „Engagement im Vertrieb“ und „Partner-Erfahrungen“ beurteilt.

Marktführende Service-Angebote verbessern Channel-Unterstützung

Schneider Electric konnte durch die Entwicklung neuer Service-Angebote sowie die fortlaufende Optimierung von Partnerprogrammen, Zertifizierungsangeboten und Benefits überzeugen. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, sein Umsatzvolumen im indirekten Vertrieb um 4 % zu steigern und gleichzeitig die Unterstützung für IT-Reseller in allen Regionen, einschließlich der Iberischen Halbinsel sowie in Mittel- und Osteuropa (CEE), zu verbessern.

Entscheidend für die Nominierung als „Champion“ war unter anderem die Erweiterung des Service-Angebots durch das im April 2021 eingeführte Software-Paket „Edge Software & Digital Services Programms“. Die Software-Lösung bietet Support-Tools, Zertifizierungen und weitere Leistungen, die es IT-Resellern ermöglichen, individuelle Dienstleistungen rund um die Themen sichere Stromversorgung und Datacenter-Infrastruktur aufzubauen. Indem sie mittels „EcoStruxure IT Software & Digital Services“ die IT-Infrastruktur ihrer Kunden überwachen und managen, lassen sich so langfristig wiederkehrende Umsätze generieren.

Auch bei seinem „Managed Power as a Service“-Angebot, hat Schneider Electric bewusst einen Channel-orientierten Ansatz gewählt und ist Partnerschaften mit IT-Distributoren in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Österreich eingegangen, um sie bei der Bereitstellung eines marktführenden „Managed Services“-Angebots für IT-Channel-Partner zu unterstützen. Dieses ist über ALSO, Ingram Micro und TechData erhältlich und kombiniert unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) aus der APC Smart-UPS Serie von Schneider Electric mit „Monitoring & Dispatch-Services“ und der EcoStruxure-Software. IT-Reseller können so ihr eigenes „As-a-Service“-Produkt mit flexiblen Finanzierungsoptionen der teilnehmenden Distributoren erstellen.

„Während des vergangenen Jahres haben unsere Teams unermüdlich daran gearbeitet, marktführende Service-Angebote zu schaffen und die Erfahrungen unserer Partner in der gesamten Region zu verbessern. Ich möchte mich bei unseren Vertriebspartnern bedanken, die für unser Geschäft entscheidend waren und immer sein werden“, sagt David Terry, Vizepräsident des IT Channels von Schneider Electric in Europa. „Schneider Electric ist bestrebt, seine Partner bei der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle zu unterstützen, die nicht nur das Wachstum fördern, sondern auch die CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Wir glauben, dass dies ein entscheidender Punkt für Partner im Jahr 2022 und darüber hinaus sein wird.“

Wenn Sie mehr über das mySchneider IT Solutions Provider Partner Program erfahren möchten, besuchen Sie die folgende Website: https://www.apc.com/de/de/partners-alliances/index.jsp

