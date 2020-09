Schmuddelwetter = Zeit zum Relaxen mit erwinmueller.de

Mit Schmutzfangmatten von erwinmueller.de bleibt die Nässe draußen und drinnen wird es kuschelig.

Fußmatten halten nicht nur sauber, sie bringen Farbe und gute Laune ins herbstliche Schmuddelwetter. Bei erwinmueller.de gibt es Fußmatten für jeden Geschmack und in jeder Größe, ganz individuell, sogar mit eigener Beschriftung. Dann noch ein Saunabesuch und ein paar gemütliche Stunden auf dem Sofa, schon wird aus dem nasskalten Regentag ein fröhlicher Wohlfühltag.

Nässe und Schmutz bleiben draußen

Fußmatten halten den Eingangsbereich sauber und verleihen ihm eine persönliche Note. Die Fußmatten von Erwin Müller sind sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Sie haben auf der Oberseite einen dichten Flor und sind auf der Unterseite gummiert. Das macht sie rutschfest und trittschallhemmend. 14 verschiedene Farben und Größen von 40 x 60 cm bis hin zu 115 x 175 cm stehen zur Auswahl. Da lassen sich der geschützte Außenbereich, Diele, Flur und Küche bestens vor Nässe und Schmutz schützen. In der manutextur können Fußmatten auch ganz individuell beschriftet werden, mit Text, grafischen Motiven und sogar mit Bildern.

Darf es etwas bunter sein?

Das erfrischende Motiv der Erwin Müller Fußmatte sorgt für Farbe und gute Laune vor der Tür, aber auch als attraktiver Teppich im Wohnbereich. Gekuschelt auf sein Hundekissen, fühlt sich Bello hier wie in seinem eigenen Reich. Das Kissen bietet sehr guten Liegekomfort, es ist innen mit weichem Vlies gefüllt. Der Bezug zum Wenden hat eine Sommer- und eine Winterseite und kann gewaschen werden.

Die Salonloewe Fußmatte “Broken Dots Colourful” verzaubert mit dem fröhlichen, bunten Motiv und dem länglichen Format. Es setzt sowohl im Eingangsbereich wie auch im Wohnbereich Akzente.

Harmonische Kreise

Kreise bringen Harmonie und Ruhe in den Wohnbereich. Besonders schön sind runde Fußmatten und Fußmatten mit kreisförmigen Designs in erdigen Farben und Grüntönen. Die dekorative Erwin Müller Fußmatte verzaubert mit der extravaganten Formgebung und dem Mandala Motiv.

Sehr dekorativ im geschützten Außenbereich wie auch im Innenraum ist die runde Salonloewe Fußmatte “Nestor” in der Trendfarbe Jade mit hellen Punkten.

Relaxen auf dem Sofa

Was gibt es Schöneres, als bequeme Stunden auf dem Sofa, wenn es draußen schmuddelig ist? Ein Wohnmantel hält so richtig warm, ob beim Lesen, beim Tee trinken oder bei anregenden Gesprächen bis tief in die Nacht. Mit Druckknöpfen und einem Reißverschluss wird aus einer Wohndecke im Nu ein Wohnmantel. Wem es trotzdem noch zu kalt ist, der ist mit einer Lammfell-Wärmflasche bestens bedient. Schon von Natur aus sorgt Lammfell für perfekte Klimaeigenschaften. Es ist wunderbar weich, anschmiegsam und unterstützt das allgemeine Wohlbefinden. Als Bezug für die Wärmflasche wirkt es gut isolierend, die Wärme wird lange gehalten und fühlt sich nie zu heiß an.

Abwehrkräfte in der Sauna stärken

Schmuddelwetter ist auch immer Erkältungswetter. Da hilft ein regelmäßiger Saunagang. Mit Bademantel, Saunatuch, Kilt und Sarong von Erwin Müller ist man bestens für den Saunagang gerüstet.

Bei Schmuddelwetter macht das Stöbern im Onlineshop erwinmueller.de richtig Spaß. Da finden sich sicher die richtigen Accessoires für einen bequemen Wohlfühltag zu Hause.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

