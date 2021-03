Schlüsseldienst Pichler glänzt mit neuem Internetauftritt

Schlüsseldienst Pichler bietet einen 24-Stunden-Dienst für Notöffnungen und glänzt mit einer brandneuen Webseite

Es passiert immer wieder: Die Tür ist ins Schloss gefallen und der Schlüssel befindet sich weder in der Hand, noch in der Tasche. Wenn jetzt kein Zweitschlüssel verfügbar ist, hilft nur noch ein Schlüsseldienst, der schnell vor Ort ist. Ein Monteur des Schlüsseldienstes Pichler macht sich umgehend auf den Weg. Hier finden Kunden, die kurzfristig Zugang zu ihrer Wohnung oder ihrem Haus benötigen, per Telefon schnell einen Ansprechpartner in ihrer Nähe.

24-h-Notdienst: Umgehend beim Kunden, Tag und Nacht

Da Schlüsseldienst Pichler mit vielen regionalen Partnern zusammenarbeitet, ist der nächste Monteur nie weiter als 40 Minuten entfernt und kann die Türöffnung in kurzer Zeit erledigen. Diese lokale Verwurzelung hat einen weiteren Vorteil: Kunden haben dadurch bei anderen Anliegen, sei es eine Schlossreparatur oder eine Schlossmontage, jederzeit einen Ansprechpartner.

Schlüsseldienst Pichler kümmert sich um alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit Türschlössern anfallen können: vom Schlüsselnotdienst, über einen Austausch des Türschlosses und der Tresoröffnung bis zur Installation von Sicherheitstechnik.

In den allermeisten Fällen ist es möglich, die Tür ohne Zerstörungen und ohne weitere Folgeschäden zu öffnen. Dank einer professionellen Herangehensweise und langjähriger Erfahrung in Türöffnungs-Techniken.

Kompetenz und Erfahrung in der Türöffnung

Ob es möglich ist, eine Tür schadensfrei zu öffnen, hängt vor allem von der Ausgangslage ab. Ist die Tür einfach nur ins Schloss gefallen, ist die klassische Türöffnungstechnik ausreichend. Dabei handelt es sich um eine verhältnismäßig einfache Methode. Der Monteur nutzt Spezialwerkzeug, um die Stifte im Schlosskern des Schlosses herunterzudrücken. Alternativ kann er versuchen, mit der Klopftechnik (Perkussion) auf die Stifte des Schließzylinders zu klopfen.

Das erklärte Ziel der Bemühungen ist immer, die Tür so schadensfrei wie möglich zu öffnen, ohne das komplette Schloss wechseln zu müssen. Und das ist bei einem Schlüssel, der lediglich in der Wohnung vergessen wurde, meistens der Fall.

Unverschämte Preise für Türnotöffnungen? Nicht mit Schloss-Pichler!

Die Transparenz bei den Kosten ist ein weiterer Vorteil, der für den Aufsperrdienst spricht.

Natürlich hat eine sichere und schnelle Türnotöffnung vom Fachmann ihren Preis, gerade, wenn sie nachts oder am Wochenende erfolgt. Deswegen ist Schloss-Pichler auch rund um die Uhr erreichbar und bietet einen 24-Stunden-Notdienst. Trotzdem setzt er faire Preise an und kalkuliert sie transparent nach einer Preisliste. Sie dient Kunden, die möglichst schnell und unkompliziert wieder in Ihre eigenen vier Wände kommen möchten, als Orientierung. Auf diese Weise erfahren sie schon vorab, welche Kosten anfallen. Die tatsächlichen Anforderungen und den entsprechenden Preis bestätigt der Monteur schließlich vor Ort.

Ihr zuverlässiger Schlüsselnotdienst Schloss-Pichler öffnet Ihre Haustür oder eine andere Tür zu jeder Uhrzeit an allen Tagen des Jahres. Sie können sich auf Ihren lokalen Aufsperrdienst verlassen, er schafft bei Problemen wie einem verlorenen Haustürschlüssel oder einem abgebrochenen Schlüssel jederzeit Abhilfe. Den Service erhalten Sie zu einem fairen Preis, der für diese professionelle Leistung angemessen ist!

Kontakt

Aufsperrdienst Pichler

Maximilian Pichler

Am Heumarkt 7/6/44

1030 Wien

–

info@schloss-pichler.at

https://schloss-pichler.at/